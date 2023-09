O bună rutină de dimineaţă pentru copii începe cu o seară înainte

Împachetatul ghiozdanelor, pregătirea prânzului și terminarea temelor cu o seară înainte nu numai că vor înjumătăți stresul dimineții următoare, dar îi va încuraja pe copii să se gândească cu atenție la ce au nevoie (mai degrabă decât să îndese lucruri în ghiozdan în ultimul minut), și vor începe să învețe importanța planificării în avans. Să iți pregăteşti copiii pentru şcoală dimineaţa va fi mai ușor că niciodată, și echipamentul sportiv va avea mult mai multe șanse să își găsească drumul spre școala în zilele în care este nevoie de el.

Un somn bun îi va ajuta pe copii să fie pregătiți și dornici să plece dimineața, așa că încurajați ore de somn devreme și intoduceti o zonă “fară lumina albastră” în dormitor, schimbând tabletele și telefoanele cu cărți.

Faceți un pictorial, o listă de făcut ușor de urmărit

Faceţi rutina zilnică pentru şcoală atractivă cu o listă ilustrată de activități, pentru copiii mici. Dați-le un tabel cu pozele unei periuțe de dinți, de exemplu, pentru a le reaminti să se spele pe dinți dimineața. Când învață rutina și se simt mândri de ei înșiși, lăudați-i din belșug.

Faceţi prânzul simplu

Este uimitor cât de mult timp din rutina zilnică de dimineaţă pentru şcoală poate fi ocupat de prepararea mâncării. Economisiți timp prin a prepara micul dejun de cu seară, de exemplu o budincă de semințe de chia sau un iaurt cu fructe. Sau chiar mai bine, faceți o sesiune haioasa de gătit cu familia în week-end și pregătiți niște batoane sănătoase pentru micul dejun- se pot manca pe fuga în diminețile aglomerate.

Invata-ti copilul sa faca lucruri singur

Da, stiu, e acea perioada in care iti vine sa-l alinti si sa-i pregatesti totul in ideea ca mai tarziu va trebui oricum sa si le faca singur. Realitatea insa e alta, cand va veni "mai tarziu" copilul va fi lenes si va astepta ca altcineva sa faca lucrurile in locul lui - cel mai adesea partenerul de viata sau colegul/colega de apartament, potrivit utile.copii.ro