În 13 octombrie, senatorii au aprobat prelungirea termenului de dezbatere de la 45 la 60 de zile, pentru a fi evitată adoptarea tacită, dar termenul a fost epuizat.



Proiectul a fost înregistrat la Senat, primul for sesizat, în 28 mai, fiind trimis în 2 septembrie pentru raport la Comisiile juridică și de administrație.



Actul normativ va merge la Camera Deputaților, care este for decizional.



Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a susținut, luni, că, după ce proiectul USR privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari va fi adoptat tacit de Senat, actul normativ va ajunge la Camera Deputaților, unde va fi 'vârât într-un sertar', fiind de părere că nerespectarea voinței cetățenilor va duce la extremism.



'Am avut zero dezbateri și zero discuții la comisiile avizatoare, raportoare și în plen. Ce se va întâmpla cu inițiativa? Va trece la Camera Deputaților și probabil va fi vârâtă într-un sertar peste care se va așterne praful, alături de alte patru sau cinci inițiative care solicitau același lucru', a afirmat Pălărie.



Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, la rândul său, că decizia coaliției este de susținere a reducerii numărului de parlamentari, menționând că s-ar fi agreat 'oarecum' o reducere cu 10% și că acest lucru trebuie să fie comunicat și formalizat 'într-un fel sau altul'. Abrudean a apreciat că proiectul USR are 'niște deficiențe din punct de vedere juridic'.

Ninel Peia: „Eu vreau 200 de parlamentari, dar cu condiții clare”