Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe a fost prins la furat

Un cetățean, client al unui hotel din Piatra Neamț, a făcut o sesizare la poliție după ce nu și-a mai găsit rucsacul în care avea o tabletă (în valoare de câteva mii de lei) și suma de bani de 1.500 de lei cash. În momentul în care poliția a ajuns la hotel a cerut și a vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere - au constatat că rucsacul era luat de un senator. Este vorba despre un senator care în prezent este neafiliat, Gheorghe Romeo, cel care o dată confruntat cu aceste acuzații de furt a menționat că din greșeală a luat rucsacul respectiv.

Oamenii legii l-au găsit și au recuperat bunurile. Rucsacul se afla în mașina parlamentarului, iar poliția a deschis un dosar penal.