Senatoarea POT Valentina Aldea, atacată cu rangă într-o parcare din București: „Ce am pățit eu nu este subiect de bășcălie”

Valentina Aldea, senatoare din partea partidului POT, a fost atacată cu o rangă într-o parcare din Sector 6, București, incident ce a avut loc pe 20 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30.

Senatoarea a declarat că a fost lovită fără niciun motiv de o femeie cu un comportament profund dezechilibrat, subliniind că violența nu trebuie să devină un fenomen normal în societate. Ea a făcut apel la comunitate și presă să ia în serios fenomenul violenței și să lupte împotriva acesteia.

„Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată.