Senatoarea a declarat că a fost lovită fără niciun motiv de o femeie cu un comportament profund dezechilibrat, subliniind că violența nu trebuie să devină un fenomen normal în societate. Ea a făcut apel la comunitate și presă să ia în serios fenomenul violenței și să lupte împotriva acesteia.
„Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată”
„Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată.
„Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toți oamenii. Din păcate, în ciuda faptului că am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu este un motiv să se scrie neadevăruri despre mine. Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic.
Rog presa să nu mai scrie neadevăruri, pentru că societatea are o responsabilitate uriașă în a preveni și a combate fenomenul violenței. Ce am pățit eu nu este subiect de bășcălie, am fost la poliție și am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceți prin ce am trecut eu ieri.
Violența nu e un subiect de bășcălie, e un fenomen social grav cu care România se confruntă. Fac apel la atât la presă, cât și la români să luptăm împreună împotriva violenței. Ieri am fost eu, mâine poți fi tu, mama, sora sau fiica ta. Trebuie să oprim orice fel de abuz și de violență în România, iar asta nu este de râs”, a declarat Valentina Aldea pentru Mediafax.
Femeia agresoare, reținută pentru 24 de ore și cercetată pentru lovire sau alte violențe și distrugere
În urma agresiunii, senatoarea a depus plângere la poliție și a fost supusă unui examen medical la Institutul de Medicină Legală. Poliția Capitalei a confirmat că femeia agresoare, în vârstă de 43 de ani, a fost reținută pentru 24 de ore și i-a fost emis un ordin de protecție provizoriu, fiind cercetată pentru lovire sau alte violențe și distrugere. Totodată, înainte de incident, mașina senatoarei a fost vandalizată de aceeași persoană. Au fost formulate plângeri penale reciproce de ambele părți implicate.
„La data de 20 noiembrie 2025, în jurul orei 19.30, Secţia 22 Poliţie a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 38 de ani, cu privire la faptul că o altă femeie ar fi agresat-o fizic. Poliţiştii s-au deplasat la adresa indicată, în Sectorul 6, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind totodată identificate şi depistate persoanele implicate în incident. Acestea au fost conduse la sediul subunităţii, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis oficial Poliţia Capitalei.
„Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secției, acestea formulând plângeri penale reciproce.”
„Față de femeia de 43 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu și a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 22 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere.", precizează Poliția Capitalei