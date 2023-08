Semnificația numelui Maria poate fi interpretată în mai multe feluri, în funcție de originea sau cultura din care provine.

Maria este poate cel mai indragit si popular nume biblic feminin folosit in Romania. Numele de fata Maria este expresia puritatii, fiind purtat de mama lui Iisus Hristos. Cu toate ca este poate cel mai popular nume de fata in toate culturile, semnificatia sa nu este una foarte sigura.

In acceptiunea egipteana, numele Maria ar putea veni de la mry - iubit sau mr - iubire. In interpretarea latina, semnificatia numelui Maria este stea de mare. In acceptiunea evreiasca, semnificatia numelui Maria este mare a amaraciunilor. Numele de fata Maria este de origine ebraica si inseamna "copil dorit".

În Vechiul Testament numele apare în forma lui ebraică Miryam, purtat de sora lui Moise.

Există mai multe teorii cu privire la semnificația numelui, printre acestea incluzându-se „marea amărăciunii”, „rebelitatea” și „dorința copilului” . Cu toate acestea, a fost cel mai probabil inițial un nume egiptean, derivat în parte din mry – „iubit” sau domn -„dragoste” .

În latină, se consideră că înseamnă „stea de mare” (compus din „mar” – „picătură” şi „-yam” – „mare„). În textele latine a apărut sintagma „stilla maris” – „stea de mare„, o metaforă folosită de multe ori pentru descrierea Maicii Domnului.

În ebraică, numele Maria are o altă semnificaţie, aceea de „copil dorit”. Tot în ebraică a fost perceput ca provenind de la cuvântul „mar” – „domn”, „stăpân”.

Numele de copii interzise în România. Ce le cere legea părinților cu idei năstrușnice

Maria este unul dintre cele mai raspandite, dar si indragite prenume de fete din Romania. In Romania, este cel mai popular nume de fetite si se preteaza la o multime de prescurtari si apelative: Mari, Mariuca, Marie etc.

Numele a fost purtat de regine, prințese și o pleiadă întreagă de persoane nobile.

Un alt purtător notabil a fost Mary Shelley (1797-1851), autoarea lui Frankenstein. Un personaj celebru de ficțiune cu acest nume este Mary Poppins din cărțile pentru copii de PL Travers, publicate pentru prima dată în 1934.

În România Regina Maria este una dintre cele mai iubite figuri publice. A fost principesă de coroană și a doua regină a României, în calitate de soție a Principelui de Coroană devenit ulterior Regele Ferdinand I al României. A fost mama Regelui Carol al II-lea. Maria, născută Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, a fost mare prințesă a Marii Britanii și Irlandei, fiind nepoata reginei Victoria a Marii Britanii.

În România cele mai populare derivate de la numele Maria sunt Maricica, Mariana, Marilena, Mioara, Meri, Mari, Marieta, Maia.

Dintre acestea, potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 1.398.464 se numesc Maria, 273.454 Mariana, 51.620 poartă numele Marinela, alte 31.149 Mioara, 25.947 de femei au numele Marina, 25.447 se numesc Marilena, 10.834 Mărioara, 1.685 Măriuca şi 162 Măria.

Anul in care numele Maria a fost cel mai popular a fost 2002. In acel an, cele mai multe mame au ales sa-si numeasca fiicele asa. Se spune ca fetele care au acest nume sunt binecuvantate de Dumnezeu. Pentru 2014, numarul nasterilor cu numele Maria a reprezentat 0,141% din totalul nasterilor feminine in SUA. In Mexic, familiile isi numesc prima fiica intotdeauna Maria.

Deoarece numele este atat de frecvent in traditia crestina, tot mai des oamenii aleg sa-l puna alaturi de un alt nume. Aici avem ca exemple Anna Maria, Anne-Marie, Maria Luisa, Marie-Louise, Margarita Maria, Margaret Mary, Marguerite Marie, Maria Antonia, Maria Helena sau Maria Teresa.

Mai multe personalitati poarta numele acesta. Maria Sharapova, Maria Bello, Maria Brink, Maria Kanellis si Maria Tallchief sunt doar cateva femei importante cu acest nume.

Femeia fără suflet-pereche din zodiac. Singura căreia astrele nu i-au putut găsi jumătatea