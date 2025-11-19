Semnal de alarmă tras de sindicatul condus de Gabriel Oprea. Concedierile și tăierile de salarii, risc pentru România

Sindicatul lui Gabriel Oprea consideră că concedierile și tăierile de salarii din domeniul securității naționale reprezintă un risc strategic major pentru România
Sindicatul lui Gabriel Oprea consideră că concedierile și tăierile de salarii din domeniul securității naționale reprezintă un risc strategic major pentru România

Sindicatul condus de Gabriel Oprea trage un semnal de alarmă. Concedierile și tăierile de salarii din domeniul securității naționale reprezintă un risc strategic major pentru România, susțin reprezentanții sindicatului.

România traverseaza una dintre cele mai tensionate perioade de securitate din ultimele decenii: război la graniță, atacuri hibride, presiuni cibernetice sau tensiuni sociale, susțin sindicaliștii.

În acest context, discuțiile privind reducerea efectivelor și scăderea salariilor militarilor și polițiștilor, precum și ale personalului din SRI, SIE, SPP și STS, aduce și mai multe probleme decât rezolvări.

Sindicatul susține că aceste măsuri pun în pericol capacitatea de reacție a statului român. Toate aceste măsuri ar putea duce și la pierderea specialiștilor precum piloți, operatori de drone sau experți IT, iar fără aceștia, tehnica nu poate fi operată, iar reacția statului în criza devine lentă și ineficientă.