România traverseaza una dintre cele mai tensionate perioade de securitate din ultimele decenii: război la graniță, atacuri hibride, presiuni cibernetice sau tensiuni sociale, susțin sindicaliștii.

În acest context, discuțiile privind reducerea efectivelor și scăderea salariilor militarilor și polițiștilor, precum și ale personalului din SRI, SIE, SPP și STS, aduce și mai multe probleme decât rezolvări.

Sindicatul susține că aceste măsuri pun în pericol capacitatea de reacție a statului român. Toate aceste măsuri ar putea duce și la pierderea specialiștilor precum piloți, operatori de drone sau experți IT, iar fără aceștia, tehnica nu poate fi operată, iar reacția statului în criza devine lentă și ineficientă.