Semnal de alarmă, liberalizarea pieței energiei electrice ar putea majora facturile cu până la 26%

Potrivit calculelor AEI, pe baza datelor din comparatorul de preţuri de pe site-ul ANRE, cel mai mult se va scumpi electricitatea pentru clienţii casnici ai Enel Distribuţie Banat, respectiv cu 26%, iar cel mai puțin la E.ON Distribuţie, cu 13%.





În opinia Asociaţiei Energia Inteligentă, vina pentru aceastî situație aparține Autorității Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) care nu s-a preocupat deloc de informarea pro activă și transparentă privind efectele liberalizării, iar legislația pare să fie mai favorabilă producătorilor și distribuitorilor.



"Astfel, observăm că prin practica dusă de ANRE se încalcă prevederile art. 55 din Legea 123/2012, preţurile pe care sunt obligaţi consumatorii casnici să le achite pentru energia electrică de la 1 ianuarie 2021 sunt nerezonabile, fiind mai mari decât preţurile din piaţă", au arătat reprezentanţii AEI.

Asociația citează și precedentul liberalizării prețurilor gazelor naturale.

"Să nu-i lăsăm din nou pe români să plătească greșelile Autoritătii de Reglementare in Domeniul Energiei. (...) Ar fi a doua oara in acest an cand populatia ar fi in aceasta situatie intolerabila, dupa ce in urma liberalizarii pietei de la gaze in iulie 2020, populatia a platit acelasi pret la gaze chiar daca pretul mediu semestrul II 2020 a scazut cu 60% fata de pretul mediu semstru II 2019. " se spune în comuniactul AIE.



În aceste condiții, Asociația cere Parlamentului să analizaze în regim de urgenţă situaţia dezavantajoasă creată, pentru circa 75% din consumatorii de energie electrică din România de către ANRE, "demiterea Comitetului de Reglementare şi a celor vinovaţi de această situaţie şi aplicarea legii, astfel încât consumatorii casnici după data de 1 ianuarie 2021 să achite preţuri rezonabile la energie electrică".



Totodată, asociaţia cere amânarea prin OUG cu şase luni a liberalizării pieţei de energie electrică.