Șeful Statului Major: „Românii din DIASPORA vor apăra țara!”

„În momentul de faţă, nu avem nicio informație care să ne conducă la o ipoteză de agresiune, de producere a unei agresiuni asupra teritoriului naţional. Am spus în schimb că România are nevoie de o populaţie pregătită, de o economie naţională capabilă să ducă şi un efort de război şi, nu în ultimul rând, de un plan de combatere a dezinformării şi a fake news-ului.

Avem o populație responsabilă. Dacă avem procent de prezentare peste 80, 83%, înseamnă că încă mai avem cetățeni responsabili care privesc siguranța națională ca o necesitate a fiecărui cetățean. Procentele respective, pe mine unul, mă mulțumesc. Da, este în natura umană ca în cazul unui conflict parte din cetățenii României sa aleagă să părăsească teritoriul național. Am văzut și în Ucraina, dar în egală măsură am văzut și imediat după Revoluție. Foarte mulți tineri au ales să plece din țară. Important e să avem o masă mare a populației care să ducă efortul de război.

Cetățeni români stabiliți în străinătate care mi-au spus:` da, în caz de conflict, ne vom întoarce acasă să ne apărăm familiile`. Sunt foarte mulți, dar noi nu privim decât acel segment care este pe partea cealaltă.”, a declarat Șeful Statului Major al Apărării - General Gheorghiță VLAD.