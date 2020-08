Șeful Poliției Române, noi explicații despre discuțiile cu membrii clanului Duduianu. De ce a mers personal la întâlnire

„S-au luat măsuri incepând de marti (4 august - n.red.) nu numai din punct de vedere managerial. S-au intrerupt, de exemplu, concediile șefului de sector, adjunctului pe ordine publica. S-au dispus forte suplimentare si au inceput sa apara filtrele noastre si sa executam misiuni informativ-operative atat in zona respectiva, dar si in toata tara pe baza informatiilor pe care le aveam. Eram in concediu si tineam legatura cu colegii mei", a declarat Liviu Vasilescu, joi seară, la un post TV.

Seful Politiei Romane a explicat si motivul pentru care a mers personal sa discute cu Duduienii.

„Aveam informatii ca urmau sa vina multi din zona familiei, si nu numai, și am apelat la elementul-surpriza. Sa devansam ora inmormantarii pentru ca tot ce pregatisera ei sa nu mai aiba loc. Am vrut sa evitam sa iasa scandal in strada si imbolnaviri.

Noaptea am trimis un mesaj ca un reprezentant al familiei sa vina ca sa i se transmita ca inmormantarea trebuie sa inceapa la ora 8.00, ca nu putem permite sa avem aglomerare de persoane, sa iasa, poate, lupte de strada, scandal si mai ales transmiterea virusului. Iar rezultatul este ca nu am avut nici scandal si nici nu am avut imbolnaviri in masa", a mai declarat Liviu Vasilescu, potrivit ziare.com.

Explicațiile suplimentare date de șeful Poliției Române au fost date după declarațiile oficiale de joi despre întâlnirea cu membri ai clanului Duduienilor înaintea înmormântării fostului lider Emi Pian.

Șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu, și chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, au declarat, joi, că imaginile în care polițiști au fost surprinși discutând cu lideri ai clanului interlop Duduianu erau din timpul unei acțiuni legale, al cărei scop era tocmai prevenirea escladării violențelor în ziua înmormântării lui Emi Pian.

Bogdan Despescu a declarat, joi, că imaginile vehiculate în spațiul public nu au surprins nimic ilegal, ci o acțiune firească, prin care oamenii legii au încercat să detensioneze situația, în contextul în care existau riscuri majore la funeraliile de proporții anunțate pentru Emi Pian. Florin Mototolea, zis Emi Pian, liderul clanului Duduianu, în vârstă de 39 de ani, a fost înjunghiat mortal, în noaptea de 3 august spre 4 august, după un conflict care a izbucnit în timpul unei partide de barbut.

Tot ieri (joi, 27 august - n.red.), MAI a postat pe pagina de Facebook un mesaj care a devenit viral în contextul informațiilor apărute în spațiul public despre întâlnirea dintre polițiști cu membri ai clanului Duduianu.