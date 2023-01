Mobilizarea parţială ordonată în septembrie de Putin a arătat că Moscova nu are nicio dorinţă în prezent de a pune capăt războiului, a declarat Jens Stoltenberg la emisiunea "World at One" de la Radio 4.

Sprijinul militar ar asigura supravieţuirea Ucrainei ca ţară suverană şi ar forţa Rusia să se aşeze la masă şi să negocieze încetarea războiului, consideră şeful NATO.

"Forţele ucrainene au avut o perioadă propice timp de câteva luni, dar ştim, de asemenea, că Rusia a mobilizat mult mai multe forţe, iar multe dintre ele se antrenează acum", a subliniat el. "Toate acestea indică faptul că ruşii sunt pregătiţi să continue războiul şi, de asemenea, că este posibil să încerce să lanseze o nouă ofensivă", a avertizat Jens Stoltenberg.

În discursul ţinut de Anul Nou, Vladimir Putin a încercat să arate că este nevoie de solidaritate şi de susţinerea trupelor care luptă în Ucraina, spunând că este în joc chiar viitorul ţării şi că Occidentul încearcă să anihileze Rusia prin intermediul Ucrainei.

La rândul său, Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Putin că se ascunde în spatele trupelor sale, în încercarea de a se agăţa de putere.

Deşi nu pare să se întrevadă o încetare a ostilităţilor, Stoltenberg spune că NATO trebuie să se asigure că Ucraina rămâne într-o poziţie puternică, în cazul în care s-ar ivi perspectiva de negociere între cele două părţi.

"Trebuie să oferim sprijin Ucrainei, acum, inclusiv sprijin militar, pentru că este singura modalitate de a convinge Rusia că trebuie să se aşeze la masă şi să negocieze cu bună-credinţă şi să respecte Ucraina ca naţiune independentă şi suverană în Europa", a argumentat Stoltenberg.

"Ceea ce ştim este că ceea ce poate obţine Ucraina în jurul acelei mese depinde în totalitate de forţa sa de pe câmpul de luptă", a insistat secretarul general al NATO.

Înainte de interviul lui Stoltenberg, Franţa - membră a NATO - şi-a reiterat sprijinul pentru Ucraina. "Vom fi alături de voi fără ezitare. Vă vom ajuta până la obţinerea victoriei", a declarat preşedintele francez Emmanuel Macron în propriul său discurs de Anul Nou, menţionează BBC.