Cu acest prilej, șefa diplomaţiei române a mulţumit, în acest context, reprezentanţilor Spaniei pentru "angajamentul clar" în dosarul Schengen, relatează Agerpres.



"Extinderea Spaţiul Schengen trebuie să rămână un element-cheie al calendarului nostru", a arătat Odobescu.



Ea a vorbit de evaluarea comună cu Parlamentul European şi Comisia Europeană: "Spaţiul Schengen va fi mai puternic atunci când România va fi membru cu drepturi depline".



"Lucrăm împreună cu preşedinţia (spaniolă - n.r.), deja am discutat în detaliu atât cu domnul ambasador, cât şi cu omologul meu, dar şi cu ceilalţi miniştri, pentru a vedea cum putem să avansăm în acest dosar esenţial în următoarele luni. Nu aş vrea să dau un termen clar, pentru că este vorba de unanimitate şi obiectivul nostru este, evident, să reuşim să ajungem la consens. Ne bucurăm de sprijinul Comisiei Europene, de sprijinul Parlamentului European, de sprijinul majorităţii statelor membre", a arătat ea.



Odobescu a spus că "România şi-a îndeplinit toate obiectivele, a îndeplinit toate criteriile solicitate pentru procesul de aderare".



"În plus, faţă de aceasta, noi lucrăm şi am lucrat cu Comisia Europeană pentru a arăta încă o dată ceea ce este de fapt recunoscut de toţi partenerii noştri, că România este un furnizor de securitate, că protejează frontiera nu numai a sa, dar şi a Uniunii Europene şi am lucrat cu Comisia Europeană pentru a arăta exemple de bune practici", a completat ea.



În ceea ce priveşte dialogul cu reprezentanţii Austriei, care au votat împotriva aderării ţării noastre la Schengen, ministrul român a evocat "un plan de acţiuni ca să dovedim ceea ce este de fapt foarte clar, că România este un partener credibil, este un furnizor de securitate şi un partener activ în protecţia frontierelor externe ale Uniunii Europene".



La rândul său, ambasadorul Spaniei la Bucureşti, Jose Antonio Hernandez Perez-Solorzano, a afirmat că subiectul aderării României şi Bulgariei la Schengen va fi pus pe agenda Consiliului JAI cel mai probabil în această toamnă.



"Este o prioritate e preşedinţiei noastre să includem România şi Bulgaria în Spaţiul Schengen. Lucrăm, ca preşedinţie, în calitate de mediator onest. Trebuie să aducem statele membre la un numitor comun, cu sprijinul Comisiei Europene, în special în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne. Ipoteza pe care lucrăm este să aducem acest subiect pe agenda Consiliului în octombrie. Avem deja asta pe agenda, dar cum a spus doamna ministru, acesta nu este un termen limită. Vorbim de ideea de intensificare a dialogului, pentru a ajunge la un consens până la acea dată", a arătat diplomatul.