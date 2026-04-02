Ședință la Primăria Capitalei: Eliminarea parcărilor gratuite pentru mașinile electrice, printre subiectele de dezbatere

Abrogarea facilității de parcare gratuită pentru autoturismele electrice și hibride, dar și reorganizarea aparatului de specialitate al primarului general se numără printre proiectele care urmează să fie dezbătute în ședința de joi a Consiliului General (CGMB).

Alte propuneri de pe ordinea de zi vizează: reorganizarea instituțiilor de cultură și a celor care gestionează domeniul public, eliminarea facilității de parcare gratuită pentru jurnaliști, aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru extinderea infrastructurii de tramvai în Zona Unirii, proiecte pentru consolidarea unor imobile cu risc seismic.



* Conform proiectului care prevede reorganizarea aparatului de specialitate al primarului general, numărul total de posturi din Primăria Municipiului București (PMB) va ajunge la 848. Acestea vor fi repartizate astfel: 694 de funcții publice, dintre care 87 de conducere; 151 de funcții de natură contractuală, dintre care nouă de conducere și trei de demnitate publică. În momentul de față, Primăria Capitalei are aprobat un număr de 1.272 de posturi, dintre care 970 sunt ocupate.



* Un al doilea proiect de pe ordinea de zi prevede înființarea Administrației Domeniului Public a Municipiului București, care avea avea 511 posturi, dintre care 40 de conducere. La noua instituție vor fi transferate activitatea, patrimoniul și personalul, în limita posturilor disponibile, de la: ALPAB, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, Centrul de Protecție a Plantelor. Conform referatului de aprobare, proiectul vizează reducerea cheltuielilor bugetare și eficientizarea serviciilor publice. Astfel, se vor reduce 260 de posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport.



* Cel de-al treilea proiect vizează înființarea instituției publice de interes local Arte și Evenimente Urbane București. Organigrama va avea 155 de posturi, dintre care 14 de conducere. La noua instituție vor fi transferate activitatea, patrimoniul și personalul, în limita posturilor disponibile, de la: ARCUB, CREART, Centrul Expo Arte, Centrul Cultural Lumina, Proedus, Centrul pentru Tineret și Școala de Artă. Se vor reduce 112 posturi.



* Posesorii autoturismelor electrice și hibrid nu vor mai putea utiliza gratuit parcările publice de utilitate generală, conform unuia dintre proiectele înscrie pe ordinea de zi. Măsura ar urma să intre în vigoare la data de 1 mai. Conform raportului de specialitate, utilizarea gratuită a parcajelor publice pentru vehicule electrice și hibrid a fost introdusă ca o măsură temporară de stimulare a mobilității sustenabile. În prezent se impune însă reevaluarea acestei politici, deoarece numărul autovehiculelor electrice și hibrid înregistrate în sistemul informatic pentru a beneficia de gratuitate a depășit numărul total de locuri de parcare cu plată gestionate de Compania Parking.



* Jurnaliștii nu vor mai beneficia de acces gratuit la programele instituțiilor de cultură și nici de utilizarea gratuită a parcărilor publice. Proiectul prevede abrogarea Hotărârii 305/2016, care acorda jurnaliștilor acces gratuit la proiectele instituțiilor de cultură aflate în subordinea CGMB, precum și dreptul de a utiliza fără cost parcările publice de utilitate generală. Noua hotărâre ar urma să intre în vigoare la 1 mai. În referatul de aprobare sunt invocate necesitatea utilizării echitabile a spațiului public de către toți cetățenii și faptul că numărul vehiculelor înregistrate pentru a beneficia de gratuitate \"a crescut constant, punând o presiune majoră\" pe locurile de parcare.



* Pasajul Victoriei urmează să fie consolidat, conform unei alte propuneri de pe ordinea de zi. Investiția are o valoare totală de 247 milioane lei, dintre care 4,4 milioane lei pentru proiectare și 345.000 pentru expertiza tehnică. Durata de realizare a investiției este estimată la 28 de luni, dintre care patru pentru proiectare.



* Consilierii generali ai Capitalei vor discuta și un proiect care vizează digitalizarea procesului de verificare a valabilității permiselor de parcare pentru persoanele cu dizabilități. DGASMB va dezvolta o aplicație sau o platformă digitală, care, dacă este posibil, va fi integrată cu baze de date externe. Bugetul estimat pentru dezvoltarea acesteia este de 80.000 de lei, TVA inclus. Accesul la platformă va fi permis exclusiv persoanelor desemnate oficial de instituțiile implicate, pe baza unui cont nominal, autentificarea realizându-se printr-un mecanism de identificare electronică securizată.



* CGMB va dezbate și un proiect care vizează înființarea în Capitală a unei rețele de adăposturi climatice, formată din spații publice sau private, adaptate pentru asigurarea confortului termic în perioadele cu temperaturi extreme. Adăposturile, disponibile gratuit pentru populație, ar urma să funcționeze pe tot parcursul anului, în programul normal de lucru al instituțiilor care le găzduiesc, fără obligația modificării sau extinderii acestora.