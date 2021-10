Chiar la această oră se pun la punct ultimele detalii înainte de votul de mâine, din Parlament, pe moțiunea de cenzură. Regula este una extremd e simplă, dar - în același timp - de importantă, și anume că că niciun parlamentar social-democrat nu poate să lipsească de la acest vot.

Liderii partidului spuneau că singura soluție pentru ieșirea din criză este organizarea de alegeri anticipate, procedură extrem de greoaie, fapt ce nu s-ar putea organiza mai devrme de anul viitor.

Știm că pentru a se organiza alegeri anticipate este nevoie de acordul președintelui țării în acest sens. Totodată, trebuie ca două propuneri de premier să fie respinse de șeful statului.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a dat asigurări, pe 30 septembrie, ]n cadrul emisiunii "Legile Puterii", de la Realitatea PLUS, că toți parlamentarii social-democrați vor fi în sală și vor vota moțiunea de cenzură inițiată împotriva guvernului. Liderul social-democrat a dezvăluit chiar că le-a cerut colegilor să fie extrem de precauți, în contextul pandemiei.

„Noi am depus o moțiune de cenzură care va fi marți în Parlament. PSD are cel mai mare grup din Parlamentul României, atât la Cameră, cât și la Senat – 157 de parlamentari. Mai sunt 3 independenți care au zis că și semnează, și votează. Suntem 160. Toți vom fi prezenți marți la vot și vom vota la vedere. Este exclus altceva. Le-am scris colegilor mei și am vorbit cu ei, le-am scris și pe grupuri să evite, ținând cont de pandemie, întâlnirile publice cu mai multe persoane până în ziua de marți, ca să nu avem absențe din cauza COVID", afirma Ciolacu, la Realitatea PLUS.

În cadrul aceleiași emisiuni, liderul PSD preciza că social-democrații nu îi vor propune un premier președintelui Klaus Iohannis, dacă moțiunea va trece, și asta deoarece "soluția" este alta: alegerile anticipate.

Tot astăzi, dar de la ora 11.00, va avea loc o ședință și în tabăra liberalilor. Pentru PNL-iștii grupați în jurul noului președinte Florin Cîțu calculele sunt extrem de dificile, și asta deoarece nici dacă toți cei care și-au anunțat sprijinul pentru actualul cabinet, adică PNL - UDMR și minorități ar vota, nu s-ar aduna decât 170 de voturi, în condițițiile în care pragul este de 234.

Pe de altă parte, partidele care și-au manifestat sprijinul pentru moțiune, PSD, USR Plus și AUR, au împreună 280 de voturi, mult peste pragul de care este nevoie pentru ca guvernul să fie considerat demis prin moțiunea de cenzură.

În plus, pentru PNL o altă necunoscută este felul în care vor vota nemulțumiții din partid, grupați în jurul fostului președinte Ludovic Orban. Aceștia vor avea și ei o întâlnire, programată la ora 17:00.

Ziua de astăzi nu se anunță deloc ușoară. Pe lângă ședintele PSD, PNL - tabăra Cîțu și PBL- tabără Orban, este convocată și o ședință de Guvern, de la ora 16:00. Vorbim despre ultima ședință condusă de Florin Cîțu înainte de moțiunea de mâine.