Dumbrava Nouă din sectorul cinci al Capitalei este una dintre zonele în care lucrările de reabilitare termică sunt în plină desfășurare. După anveloparea blocurilor, locatarii vor plăti facturi mai mici la încălzire.

„Programul de reabilitare înseamnă anveloparea blocului, aplicarea unui termosistem atât începând de la zona de terase, dar și fațadele laterale, subsol, schimbarea totală a tâmplăriei având ca scop creșterea nivelului energetic”, a declarat Marius Lăzărescu, manager de proiect companie de reabilitare a blocurilor.

În total, în sectorul cinci, vor fi anvelopate o sută de blocuri. Investiția se ridică la peste 400 de milioane de lei, iar banii provin de la bugetul local, fonduri europene, dar și alte fonduri contractate de administrația locală.

„Până în acest moment am pus schelele și se lucrează efectiv pe 59 de blocuri. În lunile următoare urmează să dăm ordinele de începere și pentru celelalte. La începutul anului am aprobat in Consiliul local ca toata contribuția cetățenilor să fie de 10%. Vorbim doar de familiile care înregistrează pe membru de familie un venit net sub salariul mediu net pe economie. Dacă avem o familie cu doi copii, veniturile familiei ar trebui să depășească undeva la 16 mii de lei pe familie ca să plătească reabilitarea termică”, a declarat Rareș Hopincă, City Manager Sector 5.

Iar numărul administratorilor care au depus cereri pentru a beneficia de reabilitarea clădirilor este în creștere.

„Asteptam din 2008 aceasta reabilitare. Știm ca in iarna viitoare vom avea un confort fata de iarna aceasta si ceva mai putin de platit la facturi. Ar fi o diminuare de 40% a costurilor cu incalzirea”, a declarat Corina Țoropov, administrator de bloc în Sectorul 5.

„Ne-a făcut scara 1, scara 2 a rămas și se simte diferența, abia asteptăm. Cu două-trei grade se simte. Dacă e beton, chiar dacă ai cald în casa, e betonul, e rece. Dar când e anvelopat, se cunoaște”, spun locuitorii din zonă.

Potrivit administrației locale, în lunile următoare, vor fi realizate studiile de fezabilitate și se va lansa procedura de licitație pentru execuția lucrărilor a încă 250 de blocuri.