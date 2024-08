Simpaticul bucătar chiar a glumit în timpul unui interviu și a spus că dacă breveta această rețetă, în ziua de astăzi era milionar. Poți și tu să gătești ca un chef chiar la tine acasă, dacă ții cont de trucurile lui Cătălin Scărlătescu.

Cheful a povestit că ideea i-a venit în urmă cu mai bine de 17 ani, pe vremea când era angajat la o terasă. "În 2003 înnebunise toată lumea cu crochetele de pui, rețeta asta era bestseller la noi pe terasă. La un moment dat, un client a cerut să fac ceva la gujoanele de pui, să fie mai altfel. M-am întors nervos în bucătărie, am luat o pungă de fulgi de porumb care erau pe acolo și am dat cu ea de perete și de masă. Am auzit cum s-au zdrobit alea și mi-a venit ideea să le dau prin crocantul obținut. Așa mi-a venit ideea. Dacă brevetam ideea atunci eram milionar azi", a declarat chef Cătălin Scărlătescu.

Ingrediente pentru șnițele după rețeta lui Cătălin Scărlătescu

piept de pui/ carne de porc / vită

sare

piper

ierburi aromatice (cimbru, oregano, busuioc, rozmarin, pătrunjel sau mărar, în funcție de preferințe)

fulgi de porumb

unt

Mod de preparare șnițele a la Scărlătescu

Trucul pe care îl folosește Cătălin Scărlătescu are legătură cu crusta șnițelelor.