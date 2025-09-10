„Fiecare persoană răspunde în mod individual pentru faptele sale. Este sarcina justiției, nu a politicienilor să tranșeze astfel de cazuri”, a declarat Burduja.

Referindu-se la activitatea profesională a lui Claudiu Crețu, ministrul a precizat că rezultatele manageriale ale acestuia l-au recomandat pentru funcțiile ocupate în sectorul energetic: „Din punct de vedere profesional, rezultatele manageriale ale dl. Crețu l-au recomandat pentru a conduce ELCEN între 2017 și 2021, apoi Termoenergetica între 2021 și 2023, apoi iar ELCEN. Aceste rezultate sunt cunoscute în sectorul energetic.”

De asemenea, Burduja a făcut o distincție clară între performanțele instituției și ancheta în curs: „„Ca ministru al Energiei am susținut întotdeauna principiile integrității, transparenței și meritocrației.”Rezultatele Elcen sunt un subiect, ancheta procurorilor este alt subiect.”

„În ceea ce privește acuzațiile ce i se aduc domnului Crețu referitor la posibile fapte ulterioare mandatului meu (de ministru al Energiei – n.r.), este treaba Justiției să-și spună cuvântul și va trebui să facă dreptate”, a concluzionat Sebastian Burduja.

Reacția fostului ministru vine în condițiile în care despre el și despre edilului liberal de la sectorul 6, Ciprian Ciucu, s-a spus că au girat ascensiunea profesională a directorului ELCEN; vizat într-un dosar de corupție deschis de DNA.