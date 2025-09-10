Procurorii ar investiga o posibilă implicare a lui Ciucu în afacerea cercetată de DNA. Jurnaliștii Realitatea Plus au încercat să obțină un punct de vedere de la edilul sectorului 6, dar până la ora difuzării știrii nu au primit un răspuns.

Potrivit rechizitoriului, directorul general Claudiu Crețu ar fi solicitat, prin intermediul directorului comercial, o șpagă de peste 1,5 milioane de euro pentru a aviza vânzarea unui teren al companiei de stat către o firmă privată.

Faptul că Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, vicepreședinte al PNL, au girat persoane acuzate de corupție în funcții publice afectează, prin ricoșeu, și imaginea șefului guvernului, mai arată Realitatea Plus.

Șefii ELCEN, acuzați de corupție. Directorul general ar fi cerut 1,5 milioane de euro mită pentru a aviza vânzarea unui teren – comunicat DNA

Procurorii DNA au prezentat, miercuri, datele și probele care au stat la baza punerii sub control judiciar a șefilor companiei energetice de stat ELCEN. Potrivit referatului, directorul general Claudiu Crețu ar fi solicitat o șpagă de un milion și jumătate de euro pentru a-și da avizul privind vânzarea către o firmă privată a unui teren care aparține ELCEN.

Anca Alexandrescu: "Directorul Claudiu Crețu a fost girat de PNL și în special de Sebastian Burduja”

Într-o intervenție la Realitatea Plus, jurnalista Anca Alexandrescu a atras atenția asupra traseului profesional al acestuia, afirmând că a fost girat tot timpul de PNL și, în mod special, de fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, actualmente consilier onorific al premierului Ilie Bolojan.

Jurnalista a adus în discuție și situația companiei Elcen, care, ca orice gigant energetic, a devenit atât o vacă de muls pentru firmele așa-numiților „băieți deștepți”, cât și o sinecură politică.