O noutate majoră o reprezintă dreptul autorităților locale de a stabili cote suplimentare la impozitele și taxele locale pentru autovehicule, în condițiile în care veniturile generate astfel să compenseze facilitățile fiscale acordate contribuabililor, exceptând bonificațiile pentru plata anticipată a întregului an în avans.

Legea viitoare modifică și data scadentă a impozitului pentru autovehiculele înmatriculate, achiziționate și vândute în același an calendaristic: plata se face la data înstrăinării. În cazul radierii din circulație, proprietarii trebuie să depună o declarație fiscală la organul competent în termen de 30 de zile de la data radierii. Odată cu intrarea în noul an după data radierii, proprietarul nu mai datorează impozitul pentru acel mijloc de transport. De asemenea, trebuie achitate toate obligațiile fiscale până în momentul radierii, după cum se precizează în Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

„„În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația de a depune declarația de radiare la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială se află domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termende 30 de zile de la data radierii. Începând cu data de 1 ianuarie a anului următor radierii, proprietarul încetează să datoreze impozitul aferent mijlocului de transport. De asemenea, este obligatorie achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul, până la data radierii din circulație, la cerere, potrivit art. 17 alin. (1),(2) și (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulațiape drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare”

Cod Rutier 2025. Ce se întâmplă dacă circuli cu un bec ars la mașină?

Alte măsuri vizează îmbunătățirea procesului de radiere din circulație și eliminarea obligației de plată a impozitului după acest demers.

Aceste schimbări subliniază un rol mai amplu pentru autoritățile locale, care vor decide criteriile și nivelul cotelor adiționale, cu obligația legală de respectare a acestor prevederi. Astfel, se asigură un echilibru între sumele colectate prin impozite și facilitățile fiscale oferite contribuabililor.

Noile prevederi urmăresc o clarificare a modului de calcul și plată a impozitului auto în situația în care un vehicul este cumpărat și vândut în același an calendaristic, facilitând o procedură mai simplă și mai transparentă pentru proprietari.

Aceste propuneri legislative vor modifica semnificativ felul în care se gestionează fiscalitatea pentru autovehicule la nivel local și vor influența direct responsabilitățile proprietarilor în ceea ce privește plata impozitelor și procedurile administrative aferente autovehiculelor vândute, cumpărate sau radiate din circulație în 2025.

Obiceiul banal care te poate lăsa fără permis: O regulă nouă din 2025 lovește mii de șoferi români