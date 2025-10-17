Ce a transmis ministrul rezist - Ionuț Moșteanu?

„Mulțumesc mult de tot că sunteți astăzi aici. Este o zi foarte tristă, este o zi în care...ați văzut acea explozie din București...acum avem informații că trei oameni au murit și mai mulți sunt în spital. Condoleanțe familiilor victimelor și îmi doresc ca cei care sunt în spital să treacă cu bine peste acest moment. Suntem în contact cu celelalte autorități care au responsabilități directe în situații de urgență. Ca de fiecare dată, există o colaborare strânsă între aceste autorități și, din nou, sper ca bilanțul victimelor să se oprească aici.

Legat de exercițiul de săptămâna aceasta, le mulțumesc tuturor celor care au răspuns prezent la acest exercițiu de mobilizare din București și Ilfov. Iată și astăzi sunt mai mulți aici, am vorbit cu dânșii. Toată săptămâna a avut loc acest exercițiu în 7 poligoane din jurul Bucureștiului. Este un exercițiu care se întâmplă periodic, în fiecare an. Anul trecut au fost în mai multe județe, au fost în Vrancea, Buzău, Călărași, Ialomița și alte câteva județe...Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu, Mureș.”, a declarat Ministrul Apărării - Ionuț Moșteanu.

„Iată, acum, aici la București-Ilfov. La anul, vor avea loc aceste exerciții MOBEX B-IF-25, în alte 7-8-9 județe. Ăsta e un exercițiu periodic și este absolut normal ce se întâmplă. Noi am tot comunicat de vreo două luno de zile, eu tot spun de exercițiul ăsta. Acum a apărut așa ca o mare surpriză. Chiar m-am uitat pe monitorizare de dimineață, sunt peste 480 de articole de presă, înainte să înceapă exercițiul...care anunță începerea exercițiului. Este multă atenție pe tot ce înseamnă armată, ținând cont că avem acest război la graniță și este firesc să fie așa și vă mulțumesc că sunteți din nou, celor din presă, că sunteți aici și prin intermediul dumneavoastră putem comunica cu restul României...care nu sunt implicați direct în astfel de evenimente. E un exercițiu în care au atribuții armata, are atribuțiile de coordonare, ministrul Apărării...și sunt implicate toate instituțiile statului care au atribuții de apărare, ordine publică și securitate. Vorbim de Ministerul de Interne, de IGSU, de SRI, penitenciare și dacă ați văzut niște diferențe în această săptămână în modul de procesare, în modul de realizare al acestui program, în zilele în care iată vin rezerviștii...este pentru că fiecare dintre aceste instituții cu atribuții specifice și pe timp de pace și pe timp de mobilizare au obiective specifice. Din nou, ministerul Apărării a ales să facă pregătirea, trierea în interiorul cazarmelor.

Apropo, dacă ați văzut cozi...și am văzut că la niște televiziuni au fost prezentate niște cozi. Au mai fost cozi mici, niciuna dintre ele la ministerul Apărării. Toate, tot triajul, toate pregătirile în instituțiile ministerului Apărării au fost făcute în unități și asta este încă un lucru pe care îl vom pregăti mai bine pentru viitor.”, a completat ministrul Ionuț Moșteanu.