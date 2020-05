Scăpăm la vară de coronavirus? Concluziile neașteptate ale specialiștilor

Medicii epidemiologi atrag atenția că vara virusul nu are aceeași forță ca în sezonul rece.

„Exista studii care afirma ca practic viabilitatea și transmisibilitatea cea mai bună o are undeva între 4 si 10 grade plus. De asemenea, aceste studii arată că la temperaturi mai crescute de 37 de grade, în două zile el ar fi inactivat in mediu”, explică vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, Emilian Popvici.

Odată ce devine inactiv, virusul nu moare, dar riscul de răspândire este mult mai mic.

Medicii spun că virusul nu va avea o perioadă sezonieră clar delimitată.

„Activitatea lui in populație legata de transmisibilite se diminueaza sau poate chiar, in anumite conditii, sa se opreasca. Noi acum ce facem?! Blocăm transmiterea!”, este de părere vicepreședintele Societatea Română de Epidemiologie

„Virușii în general, nu numai coronavirusul, au rata de raspindire mai mica în timpul sezonului cald, când este temperatură uscată. Riscul exista, pentu că virusul se transmite, totuși, de la o persoană la alta. Doar că rata de transmitere scade. Probabil că în lunile iulie, august ne putem aștepta și la noi ca numărul de persoane infectate să fie mai mic”, a avertizat medicul Virgil Musta, șeful secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului „Victor Babeş” din Timişoara.

În prezent , țara noastră se află pe un trand ascendent privind cazurile de coronavirus. Autoritățile așteaptă raportările din zilele următoare pentru a stabili posibilele măsuri de relaxare care ar urma să se aplice începând cu data de 15 mai.