Alternative la poduri: feriboturi

Șeful guvernului bulgar a subliniat că Sofia este conștientă de dificultățile bugetare ale României și, în acest context, ia în calcul și soluții alternative, precum linii de feribot. Totodată, Jelyazkov l-a invitat pe premierul român, Ilie Bolojan, la o întâlnire de lucru pentru a discuta proiectele de conectivitate dintre cele două țări, pe care le consideră benefice pentru ambele maluri ale Dunării.

Terminalul Portuar Tutrakan

Premierul a precizat că pentru ca terminalul portuar de la Tutrakan să devină operațional sunt necesare investiții reduse și desemnarea unui concesionar. Analiza concesiunii ar urma să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, iar selecția concesionarului ar putea avea loc în primăvara viitoare. „Cel mai important lucru este să se stabilească interesul afacerilor”, a declarat Jelyazkov.

Reacția autorităților locale

Primarul Dimitar Stefanov a subliniat că nevoia unei legături mai puternice între Tutrakan și România este resimțită atât de mediul economic local, cât și de comunitățile din municipalitățile apropiate. Acesta a arătat că o infrastructură mai bună ar sprijini comerțul, turismul și mobilitatea forței de muncă.

Poziția ambasadorului Radko Vlaykov

Ambasadorul Bulgariei la București, Radko Vlaykov, a accentuat lipsa conexiunilor pe o distanță de 100 de kilometri: „Acest feribot este extrem de necesar și va umple un gol. Nu există absolut nicio legătură pe o distanță de 100 de kilometri. Trebuie să compensăm lipsa podurilor cu linii de feribot”.

Suspiciuni privind sabotarea proiectului Fast Danube

În urmă cu o lună, liderul PSD Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, a vorbit despre proiectul Fast Danube, considerat strategic pentru România. Acesta presupune transformarea Dunării într-o cale navigabilă pe tot parcursul anului, prin fonduri europene și un acord oficial între România și Bulgaria. Grindeanu a acuzat partea bulgară de întârzieri suspecte, care ar putea fi motivate de faptul că proiectul ar consolida rolul Portului Constanța, eclipsând porturile maritime din Bulgaria.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu

„În 2019, România a semnat un protocol cu Bulgaria, prin care cele două guverne se angajau să deblocheze două proiecte majore – Fast Danube și construcția a încă cinci poduri peste Dunăre. Aceste proiecte trebuiau să avanseze în paralel. La finalul lui 2021, când am venit la Ministerul Transporturilor, am constatat că studiul de fezabilitate pentru Fast Danube era finalizat, dar partea bulgară nu făcuse nimic. Am luat legătura cu comisarul european pentru transporturi de atunci, Adina Vălean, și am rugat-o să îi capaciteze pe bulgari să finalizeze studiul.”

Grindeanu a continuat: „Acest proiect este esențial: Dunărea poate deveni o cale navigabilă europeană extraordinară pe tot parcursul anului și ar pune în valoare Portul Constanța, într-o manieră competitivă față de alte porturi de la Marea Neagră. Eu cred într-o concurență, sper eu, loială între Constanța și porturile din sud de la Burgas și așa mai departe, dar de aceea cele două guverne au decis să meargă în paralel cu aceste proiecte.

Noi ne-am făcut treaba. Zilele trecute am văzut că s-au deblocat și lucrurile din partea Bulgariei privind Fast Danube. Nu suntem împotriva altor proiecte – cum ar fi un nou pod peste Dunăre, la Teleorman –, dar România are un interes strategic major în realizarea Fast Danube: să facem Dunărea navigabilă tot anul și să consolidăm Portul Constanța ca principal nod logistic regional.”

