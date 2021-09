Realitatea PLUS

Parlamentarii AUR au venit cu pancarte în Parlament, nemulțumiți că PSD și PNL refuză să introducă pe ordinea de zi dezbaterea și votul moțiunii de cenzură. Nemulțumirile nu au putut fi auzite, și asta pentru că sunetul a fost oprit.

Pentru a-l favoriza pe Florin Cîțu, comisiile din Senat în care au majoritate PNL și PSD au adoptat un punct de vedere despre moțiunea de cenzură care urmează să fie transmis Curții Constituționale. Documentul a fost însușit și de Camera Deputaților. Demersul a fost inițiat de Florin Roman, susținătorul premierului, în absența președinților celor două Camere.

„Colegii de la comisia de constitutionalitate au adoptat un punct de vedere. I-am intrebat pe colegii mei daca avem o pozitie comuna Camera Deputaților, Senat sau nu. O voi trimite sub semnatura mea”, a anunțat deputatul Florin Roman.

„Aveam de ales intre a raspunde CCR sau nu. Daca am fi avut mai multe propuneri, am fi putut intelege cand suntem suspectati ca de ce am ales una sau alta. Nu este razboiul nostru, nu este conflict sesizat de noi”, a declarat Alfred Simonis, liderul deputaților PSD.

Pe de altă parte, liderii USR și AUR susțin că demersul este un abuz.

„Am atras atentia dlui Roman că incalca regulamentul. Nu poti sa ceri vot pe o hartie de pe stradă, nu a fost in stare sa spuna cum a ajuns asta la Senat”, spune Ionuț Moșteanu, liderul de grup al deputaților USR-PLUS.

Și Anca Dragu, președintele Senatului, spune că va trimite un alt punct de vedere, diferit de cei asumat în birourile permanente ale Parlamentului.

„Pentru prima dată, Biroul Permanent trimite catre CCR un punct de vedere defavorabil Senatului. Vom explica ca ceea ce sustine Guvernul este incorect”, a anunțat Anca Dragu, președintele Senatului și senator USR-PLUS.

Guvernul a sesizat la Curtea Constituțională moțiunea de cenzură depusă de USR și AUR. Moțiunea a fost citită deja cu scandal în plenul Parlamentului.

Săptămâna trecută, joi, pe 9 septembrie, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu a fost citită în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului. A fost scandal monstru, cu circ, îmbrânceli și înjurături. Plenul reunit a început joi sub conducerea deputatului PNL Florin Roman și a președintelui Senatului, Anca Dragu și s-a terminat cu deputatul Cristina Prună în locul lui Roman. Acesta a fost debarcat cu forța de la conducerea ședinței de parlamentari de la AUR după ce a confiscat microfonul și a încercat să conducă singur ședința.