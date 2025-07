"Am simtit si nevoia sa evidentiem faptul ca ce am intalnit in MAI, prin numirile politice a unor sefi la diferite niveluri, se pare ca intalnim si la nivel mai inalt, unde ar trebui sa avem modele de probitate morala, modele demne de urmat. Insa daca am prelua astfel de modele, va dati seama ca ar intra in contradictie cu tot ceea ce suntem noi invatati ca politisti sa respectam ca principii, ca reguli si, nu in ultimul rand, ar intra in contradictie directa cu ceea ce fac politistii in fiecare zi.



Ne asteptam la bun-simt, asta a asteptat societatea si, in toate discursurile politice pe care le-am vazut al aceste alegeri, s-a invocat bunul-simt si nevoia de normalitate. Aceasta situatie nu coincide cu realitatea pe care vrea sa o vada societatea.



Am postat aceasta fotografie ca e reprezentativa", a declarat Cosmin Andreica, presedintele Europol, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.