Vorbim despre ONG-ul care in trecut a tras un semnal de alarma in legatura cu neregulile si abuzurile care aveau loc in caminele de batrani.

In acest context, reprezentantii ONG-ului ii cere premierului Marcel Ciolacu demiterea ministrului Muncii Marius Budai, pe care il acuza ca este "responsabilul moral" pentru perpetuarea abuzurilor în centrele din Ilfov.

"Motivele care stau la baza solicitării noastre și care demonstrează că domnul ministru avea cunoștință de toate aceste fapte, dar în loc să combată încălcările drepturilor omului, s-a ocupat de îngrădirea activității CRJ pentru a ascunde aceste încălcări", spun reprezentantii ONG-ului, in solicitarea trimisa sefului Guvernului.

Reamintim ca luni dimineata incep controale la sânge în absolut toate centrele sociale din țară după scandalul azilurilor groazei din Ilfov! Echipe mixte vor merge de la un cămin la altul pentru a verifica în ce condiții sunt îngrijiți bătrânii. Tot de astăzi începe transferul pensionarilor din așa numitele "cămine ale morții" în centre special amenajate pentru nevoile fiecăruia.