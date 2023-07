"Centrul de Resurse Juridice monitorizeaza prin vizite neanuntate, de aproape 20 de ani, modul in care sunt respectate drepturile omului in institutiile privative de libertate in care se afla persoane cu dizabilitati.

In perioada cuprinsa intre septembrie - noiembrie 2022 am vizitat neanuntat 3 centre din judetul Ilfov, centre din care am primit plangeri scrise din partea unor rezidenti, pe care le-am transmis autoritatilor statului, in speta DGASPC Ilfov, Agentia Nationala pentru Prestatii si Inspectie Sociala, Ministerul Muncii.

Ulterior am trimis si rapoartele noastre de monitorizare si din nou sesizari scrise acelorasi autoritati cu competente in materie, in paralel cu sesizarea organelor de cercetare penala", a declarat, miercuri, pentru Realitatea PLUS, Georgiana Pascu, Centrul de Resurse Juridice.

"Au miscat degetele pe tastatura, ca sa spun asa, in sensul in care ne-au raspuns ca au pasat sesizarile noastre de la o autoritate la alta. Ba mai mult, Autoritatea Nationala pentru Prestatii si Inspectie Sociala ne-a raspuns ca s-au deplasat la fata locului inspectorii sociali din partea dumnealor, altii din partea ANPIS Ilfov, au organizat un esantion de persoane intr-unul dintre centre in care situatia era si teribil de grava si in urma intervievarii unui numar de rezidenti au tras concluzia ca situatia este in regula si ca oricum oamenii nu pot fi scosi de acolo", a mai spus Georgiana Pascu.

Principalele nereguli sesizate la căminele morții din Capitală și Ilfov

Potrivit managerului de program de la Centrul de Resurse Juridice, sesizarile depuse de centrul pe care îl reprezintă au vizat:

- privarea de libertate - "zeci de oameni, impotriva vointei lor";

- faptul ca sunt oameni in varsta care nu stiu cum au ajuns acolo;

- faptul ca sunt oameni care "au fost urcati in masini in Spitalul de Psihiatrie din Balaceanca si adusi si inchisi in aceste centru";

- faptul ca "in aceste centre sunt inchise persoane cu dizabilitati intelectuale si psihosociale de diverse varste, tineri si varstnici, pentru care statul plateste in baza unui contract, fie sunt familii care platesc".

Răspunsul halucinant al autorităților statului

"Am avut sesizari pentru care noi am apelat 112 din partea unei doamne care spunea ca este tinuta impotriva vointei ei. Mai apoi au existat situatii in care noi am apelat 112 ca urmare a comportamentului patronilor acestor institutii. Vorbim de privare de libertate intr-o maniera arbitrara.

Autoritatile statului au raspuns ca nu sunt responsabile, ca toti cei trei furnizori de servicii sociale privati functioneaza legal in baza unor liceente de functionare provizorii sau in baza unei acreditatri de la Ministerul Muncii", a aratat Georgiana Pascu.

Citeste si Căminele morții din Capitală - Noi detalii înfiorătoare au ieșit la iveală: O bătrână s-a înecat cu o banană și a fost ignorată până a murit