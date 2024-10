"In momentul de fata, noi am luat o masura foarte buna si s-a vazut si raportul Consiliului Concurentei privind plafonarae. Toate produsele care sunt procesate in Romania. Nu are treaba materia prima. Noi vorbim despre produsele procesate in Romania. Zeci de mii de produse vor fi", a declarat ministrul Agriculturii Florin Barbu.

După aceste declarații ale ministrului Agriculturii, patronii de magazine contestă ferm decizia Executivului. Aceștia susțin că măsura va face rău în piață pe întreg lanțul alimentar. În caz contrar, experții preconizează noi scumpiri pentru că patronii de magazine vor face tot ce se poate pentru a fenta măsura și să nu iasă în pierdere.

"E posibil ca procesatorii, producatorii sa faca fenomenul de shrinkflation, adica sa reduca gramajul 10% si sa reduca si pretul cu 1%. Nu mai intra sub fenomenul de shrinkflation. Eu fac untul de la 200 de grame la 180 de grame si pretul de la 15 lei la 14,90", a aratat Feliciu Paraschiv, reprezentantul Retailerilor Mici și Mijlocii.

Iar etichetele care ar fi trebuit să îi înștiințeze pe cumpărători nu au apărut nici până acum în magazine.

"Vorbim de gramaj. ANPC trebuie sa intre in verificare. Sunt sigur ca vor face verificari ample pe acest lucru. Stiu ca si premierul Marcel Ciolacu a dat decizia ANPC pentru a incepe aceste controale", a mai spus ministrul Agriculturii.

"La alctate, am constatat din pacate ca si la mezeluri, nu am cantarit dar se vede si la cosul zilnic bineinteles, preturile mari, cantitatea mica. Vand la acelasi pret gramaj mai mic. Ar trebui sa atentioneze pe ambalaj ca voi cumpara cantitate mai mica", spune un cumparator.

În această săptămână urmează o ședință între Florin Barbu și retailerii unde se vor discuta toate aceste probleme. Între timp, statul vrea să plafoneze adaosul pentru toate produsele procesate, inclusiv cele care pot afecta sănătatea.

"Produsele se fac ca sa fie vandute, nimeni nu face mancare ca sa satisfaca senzatia de foame", avertizeaza, in schimb, Doru Negru, medic primar Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.