Polițiști agresați în timpul intervenției

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, agenții de poliție au fost chemați la localul respectiv după ce clienții, aflați în stare de ebrietate, tulburau liniștea publică și ascultau muzică la intensitate ridicată. Administratorul barului, un tânăr de 28 de ani, a refuzat să colaboreze și a devenit agresiv.

Unul dintre polițiști a fost lovit cu pumnul în zona feței, iar ambii au fost amenințați cu acte de violență și chiar cu moartea. Situația a degenerat rapid, iar agresorii au încercat să împiedice retragerea oamenilor legii, forțând geamul autospecialei.

Rețineri și măsuri preventive

Luni dimineață, unul dintre agresori, identificat ca I.I., a fost reținut și prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cea de-a doua persoană este cercetată în calitate de suspect. Dosarul se află pe masa judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Călărași.

Conflictul s-a încheiat abia după ce echipele de intervenție rapidă ale Poliției și Jandarmeriei au ajuns la fața locului și au restabilit ordinea.

Parchetul subliniază că faptele de ultraj reprezintă infracțiuni grave, pedepsite de lege, iar atacurile la adresa polițiștilor aflați în exercitarea atribuțiilor nu vor fi tolerate.

