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Scandal la stână: ciobanii s-au luat la bătaie până au ajuns la spital

Bătaie între ciobani

Bătaie între ciobani

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 iul. 2026, 10:19
SursăRealitatea PLUS

Scandal violent la o stână din Argeș. Doi ciobani s-au luat la bătaie, iar unul dintre ei a ajuns în stare gravă la spital. Salvatorii au fost mobilizați de urgență. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Cioban din Argeș, bătut la stână

Unul dintre ciobani, în vârstă de 61 de ani, s-a ales cu răni grave în urma altercației.

Acesta a sunat la 112, iar polițiștii și medicii au intervenit.

Al doilea oier a scăpat cu răni ușoare și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Poliția continuă cercetările.

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