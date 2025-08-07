Deși ancheta procurorilor europeni este solid documentată — cu interceptări telefonice, declarații, documente oficiale și peste 3.000 de pagini de probatoriu —, premierul Kyriakos Mitsotakis refuză să permită continuarea investigației în Parlament, invocând imunitatea aleșilor și blocând demersurile judiciare împotriva propriilor oameni.

O „organizație criminală” cu ramificații politice

Procurorii europeni vorbesc, fără echivoc, despre o „organizație criminală infiltrată în Agenția de Plăți și Suport pentru Agricultură” (OPEKEPE), instituția responsabilă cu gestionarea subvențiilor agricole în Grecia. Dosarul relevă modul în care fondurile europene erau redirecționate spre rețele de influență politică, prin proiecte fictive, înregistrări false în registrele de terenuri și contracte trucate de prestări servicii.

„Este vorba despre o deturnare sistemică de fonduri, nu despre cazuri izolate de corupție locală. Statul elen a devenit complice, prin inacțiune și prin protecția oferită unor suspecți”, spun surse din cadrul EPPO.

Agricultura reală, sacrificată pentru interesele partidului

Ironia amară a acestui scandal este că adevărații fermieri greci, confruntați cu secetă, inflație și creșteri masive de costuri, nu au beneficiat de sprijinul european care li se cuvenea. În schimb, sumele imense — estimate la peste 200 de milioane de euro — au fost canalizate către persoane fără activitate agricolă reală, dar cu legături politice directe cu guvernul Mitsotakis.

Mai mult, unele dintre terenurile declarate eligibile pentru subvenții nu existau în realitate, iar în alte cazuri erau dublate fictiv pentru a multiplica sumele încasate.

Mitsotakis blochează ancheta. Unde este UE?