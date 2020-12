Scandal în Camera Deputaților, în prima zi de lucru. Un membru AUR a oprit ședința pentru că era obosit, George Simion a acuzat un blat între PNL și PSD

Ședința a fost oprită de Feodorov după depunerea jurământului de către deputați, chiar înainte de a declara că a fost legal constituită Camera Deputaților. După ce i s-a atras atenția că depunerea jurământului fără a fi îndeplinită această formalitate nu are valoare, decanul de vârstă a revenit la tribună.

Liderul grupului PNL, Gabriel Andronache, a cerut, pe procedură, prelungirea ședinței pentru a finaliza alegerea președintelui Camerei Deputaților.

În replică, George Simion a acuzat un blat între PNL și PSD pentru instalarea lui Ludovic Orban la conducerea Camerei Deputaţilor. ”V-am cerut să ne oprim în seara asta. Dacă nu suntem respectați, vom proceda la fel”, a spus co-președintele AUR, care a amenințat cu o acțiune penală.

"Se întâmplă un blat. L-am denunţat pe parcursul şedinţei şi nu am putut lua parte la acest blat. Doreau numirea rapidă a domnului Orban, contra Regulamentului, pentru că îşi împărţiseră funcţiile şi PSD, şi PNL, şi USR, între ei. Nu este corect. Ei mimează numai democraţia. Domnul Simonis pretindea că el candidează la şefia Camerei, ceea ce era fals. Nu legitimăm prin prezenţa noastră asemenea aranjamente. Procedural, domnul preşedinte de şedinţă, decanul de vârstă, a declarat închisă şedinţa. Procedural, am asistat astăzi la formarea Camerei Deputaţilor. Dacă vor să îşi numească legal preşedintele Camerei şi să îşi împartă după aceea secretare, maşini şi funcţii, să o facă mâine, nu astăzi. Nu vom lua parte la astfel de aranjamente, chit că nu ne vor da comisii. Suntem noi, dar nu suntem proşti. Dacă şedinţa continuă, vom acţiona în penal ceea ce se întâmplă acolo, pe baza faptului că şedinţa a fost declarată închisă de preşedintele de şedinţă. (...) AUR nu are un candidat pentru conducerea Camerei Deputaţilor. Aşteptăm ca mâine, la ora 10,00, să se reunească plenul”, a adăugat Simion după ce a părăsit sala.

După ce ședința a fost declarată închisă, PNL și USR au propus numirea unui nou președinte de ședință - decan de vârstă pentru a continua lucrările. Atunci, PSD a cerut ca și Biroul Permanent al Camerei să fie ales tot în aceeași noapte.

La solicitarea liderului PNL, Ludovic Orban, ședința a fost suspendată 20 de minute pentru ca liberalii să decidă pe cine vor propune în conducerea Biroului Permanent.

Şedinţa plenului Camerei Deputaţilor a fost reluată, în noaptea de luni spre marţi, preşedinte de şedinţă fiind un alt decan de vârstă - Iusein Ibram, de la grupul minorităţilor naţionale.

Pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților și-au anunțat candidatura Ludovic Orban și liderul grupului PSD, Alfred Simonis.

Ședinta de constituire a Camerei Deputaților a început la ora 12:00. Lucian Feodorov are 78 de ani, fiind cel mai în vârstă deputat.

Camera Deputaţilor şi Senatul s-au întrunit, luni, în ședințe separate în urma decretului de convocare emis de Preşedintele Klaus Iohannis pentru a valida parlamentarii legislaturii 2020-2024.

După depunerea jurămintelor, în funcția de președinte al Senatului a fost votată Anca Dragu, susținută de coaliția de centru-dreapta. Dragu a primit 75 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Lucian Romașcanu (PSD) a fost votat de 51 de senatori.

Anca Dragu a ocupat funcția de ministru de Finanțe în Guvernul Cioloș și este prima femeie care conduce Senatul.