Scandal de amploare în vestul țării: dosar de contrabandă cu mărfuri din Turcia – 11 persoane reținute, printre care și patru polițiști din Timiș

Percheziții în Caraș Severin
Lovitură majoră dată unei rețele de contrabandă care acționa în vestul României. Procurorii DIICOT Caraș-Severin au destructurat un grup infracțional organizat specializat în introducerea ilegală și comercializarea de bunuri provenite din Turcia.

În urma descinderilor, 11 persoane au fost reținute, iar alte șase au fost plasate sub control judiciar. Printre suspecți se află patru polițiști din județul Timiș, unul dintre ei deținând chiar o funcție de conducere.

Ce au transmis oamenii legii în acest caz?

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat pe o perioadă îndelungată, aducând în țară mărfuri de lux – bijuterii, ceasuri, poșete și alte articole de valoare – fără a le declara autorităților. În schimb, acestea erau revândute „la negru”, generând profituri consistente.

În cursul zilei de 23 octombrie 2025, procurorii DIICOT Caraș-Severin, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 58 de percheziții domiciliare în județele Caraș-Severin, Timiș și Arad. Rezultatul: o captură impresionantă.

Au fost ridicate sume mari de bani, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), aproximativ 3 kilograme de aur, peste 300 de bijuterii (inele, pandantive, brățări, lănțișoare, cercei), 4 bănuți de aur, 5 poșete de marcă, precum și 22 de laptopuri și diverse unități de stocare a datelor.

Procurorii îi cercetează pe inculpați pentru infracțiuni grave:

Constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani, evaziune fiscală, divulgarea informațiilor secrete de stat și abuz în serviciu.

DIICOT a anunțat că șapte dintre persoanele reținute au fost prezentate judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș-Severin cu propunerea de arestare preventivă, iar ceilalți patru inculpați, printre care se află și polițiști, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga dimensiune a rețelei și eventualele legături cu alte persoane din structuri publice.

 