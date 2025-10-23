În urma descinderilor, 11 persoane au fost reținute, iar alte șase au fost plasate sub control judiciar. Printre suspecți se află patru polițiști din județul Timiș, unul dintre ei deținând chiar o funcție de conducere.

Ce au transmis oamenii legii în acest caz?

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat pe o perioadă îndelungată, aducând în țară mărfuri de lux – bijuterii, ceasuri, poșete și alte articole de valoare – fără a le declara autorităților. În schimb, acestea erau revândute „la negru”, generând profituri consistente.

În cursul zilei de 23 octombrie 2025, procurorii DIICOT Caraș-Severin, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 58 de percheziții domiciliare în județele Caraș-Severin, Timiș și Arad. Rezultatul: o captură impresionantă.

Au fost ridicate sume mari de bani, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), aproximativ 3 kilograme de aur, peste 300 de bijuterii (inele, pandantive, brățări, lănțișoare, cercei), 4 bănuți de aur, 5 poșete de marcă, precum și 22 de laptopuri și diverse unități de stocare a datelor.

Procurorii îi cercetează pe inculpați pentru infracțiuni grave:

Constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani, evaziune fiscală, divulgarea informațiilor secrete de stat și abuz în serviciu.

DIICOT a anunțat că șapte dintre persoanele reținute au fost prezentate judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș-Severin cu propunerea de arestare preventivă, iar ceilalți patru inculpați, printre care se află și polițiști, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga dimensiune a rețelei și eventualele legături cu alte persoane din structuri publice.