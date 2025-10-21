Percheziții în șase județe

Potrivit unui comunicat al DNA, ancheta privește fapte comise în perioada 2022–2025, iar descinderile au loc în 12 locații din județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava. Procurorii vizează atât sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, cât și domiciliile unor persoane implicate în schema de fraudă.

Dosarul este instrumentat de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA, iar ancheta beneficiază de sprijinul inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF.

Cum funcționa schema de evaziune

Conform datelor transmise de ANAF, una dintre firmele vizate ar fi aplicat în mod abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme, deși legea permite acest regim doar în anumite condiții.

Astfel, societatea aplica o marjă fictivă de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare vehicul vândut, diminuând semnificativ valoarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) declarată și plătită către stat. În realitate, autoturismele comercializate nu fuseseră achiziționate în regim de marjă, ceea ce făcea procedura complet ilegală.

În plus, inspectorii antifraudă au descoperit că unele livrări către clienți din Uniunea Europeană s-au făcut către entități care nu aveau cod valid de TVA, ceea ce înseamnă că respectivele tranzacții nu erau scutite de TVA, iar firmele ar fi trebuit să colecteze și să declare aceste sume.

Un tipar de fraudă repetat

Anchetatorii au stabilit că persoanele implicate ar fi creat mai multe firme succesive, pe care le foloseau pentru a repeta aceeași schemă:

înființau o nouă societate comercială;

acumulau datorii semnificative la bugetul de stat prin aplicarea nelegală a regimului de marjă;

solicitau ulterior intrarea în insolvență, pentru a evita plata datoriilor și executarea silită.

ANAF și DNA, acțiune comună

Reprezentanții ANAF au precizat că verificările se desfășoară în prezent în Ilfov și Prahova, în cooperare cu DNA – Structura Centrală, fiecare instituție acționând în limitele competențelor legale. În paralel, inspectorii DGAF monitorizează transporturile intracomunitare de autoturisme second-hand, în special în zona de vest a țării, aproape de punctele de trecere a frontierei.

„Piața autoturismelor second-hand este grav afectată de practici ilegale care distorsionează concurența și afectează firmele corecte. ANAF reamintește importanța respectării obligațiilor fiscale și atrage atenția asupra consecințelor legale ale nedeclarării veniturilor”, au transmis oficialii instituției.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească exact dimensiunea prejudiciului și responsabilitățile persoanelor implicate în acest amplu caz de evaziune fiscală.