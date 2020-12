S-au stabilit noile REGULI pentru slujbele de Sărbători: preoții nu mai sunt obligați să poarte măști. DECIZII pentru credincioși

O altă modificare este legată de distanța dintre persoanele care participă la slujbă în interiorul bisericii. Credincioșii trebuie să păstreze o distanță de 4 metri între ei.

Printre noutati as mentiona urmatoarele masuri: pentru accesul in interiorul bisericii, unde slujbele vor putea fi tinute, asadar nu se pune problema interdictiei slujbelor in biserici, este fixata aceasta regula a participarii in interior, dar aceasta este noutatea: distanta care trebuie pastrata intre persoanele care intra la slujba este acum de 4 metri. Practic, e vorba de un perimetru de 4 metri in jurul fiecarei persoane. Numarul persoanelor din biserici, intrucat bisericile nu sunt egale ca dimensiune, rezulta din pastrarea acestei distante si suprafata de acces a fiecarei biserici", a explicat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, purtatorul de cuvant BOR, Vasile Banescu.