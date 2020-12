S-au stabilit conducerile grupurilor parlamentare - Lista numelor și funcțiilor

Grupul senatorial al PSD, care are 46 de membri, este condus de Lucian Romaşcanu, vicelideri fiind Liviu-Lucian Mazilu, Liliana Sbârnea, Florian Bogdan Matei Bodog, iar secretar - Cristina Stocheci.



Grupul senatorial al PNL, care are în componenţă 41 de senatori, îl va avea ca lider pe Virgil Guran, vicelideri Eugen Ţapu Nazare, Cristina Ioan, Cristian Chirteş, Ion Iordache, Nicolae Neagu, Dănuţ Bica, Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgărlaş, secretar - Liviu-Dumitru Voiculescu.



Grupul USR PLUS din Senat, format din 25 de membri, este condus de Radu Mihai Mihail, vicelideri fiind Dragoş Popescu, Narcis Mircescu, Simona Spătaru şi Robert Zob.



Cei 14 senatori AUR sunt conduşi de Claudiu Târziu, cu vicelideri Sorin Lavric şi Rodica Boancă, secretar - Diana Şoşoacă.



Grupul senatorial UDMR are 9 membri şi va fi condus de Atilla Csecke, vicelider - Laszlo Fejer, secretar - Karoly Zsolt Császár.