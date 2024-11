Sfinții zilei de 3 noiembrie

Sfintii Achepsima, episcopul, Iosif, preotul si Aitala, diaconul au trait in secolul al IV lea, in vremea imparatului Sapor, regele persilor.

Achepsima a fost arestat in timpul prigonei impotriva crestinilor din timpul domniei lui Sapor si aruncat in temnita, unde a patimit vreme de trei ani. Dupa torturi bestiale el a fost decapitat. Moartea sa i-a fost descoperita in chip minunat de un copil, care, potrivit Traditiei a intrat in casa acestuia si l-a sarutat pe cap spunandu-i: "Fericit este acest cinstit cap, caci cu cununa muceniciei pentru Hristos se va incununa!"



Iosif si Aitala pentru ca au avut curajul sa marturiseasca credinta in Hristos au fost ingropati in pamant pana la mijloc, iar tortionarii i-au silit pe crestini sa ii bata cu pietre. Prin lucrarea lui Dumnezeu, noaptea, trupul lui Iosif s-a facut nevazut, iar peste trupul lui Aitala a rasarit un arbore de mir cu ale carui frunze si ramuri oamenii primeau vindecare de orice boala erau cuprinsi. Acest arbore a rodit vreme de cinci ani, pana cand paganii l-au taiat din radacina.



Troparul Sfinţilor Mucenici Achepsima, episcopul, Iosif, preotul şi Aitala, diaconul

Glasul 4

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.



Condacul Sfinţilor Mucenici Achepsima, episcopul, Iosif, preotul şi Aitala, diaconul

Glasul 2

ântând cele de sus...

Cele Dumnezeieşti de Taină le-ai învăţat, înţelepte, cu cinste, jertfă primită ai fost, de Dumnezeu fericite. Că paharul lui Hristos ai băut cu mărire, Sfinte Achepsima, cu cei împreună pătimitori cu tine, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.



Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintirii bisericii Sfantului Marelui Mucenic Gheorghe din Lida si asezarea sfintelor lui moaste in ea;

- Sfantului Cuvios Achepsima;

- Sfantului Cuvios Teodor, episcopul Arghirei;

- Sfintilor Mucenici Sever, Androna, Teodot si Teodota;

- Sfantului Cuvios Ilie;

- A noua sfinti mucenici;

- A douazeci si opt de sfinti mucenici;

- Sfantului Ahemenid Persul, marturisitorul.



Maine, facem pomenirea Sfantului Cuvios Ioanichie cel Mare.