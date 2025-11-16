Înainte de a ajunge Apostol, a fost vameș și se numea Levi. Era originar din Capernaum și era fiul lui Alfeu. Nu știm dacă a fost căsătorit. Potrivit Tradiției, este autorul primei Evanghelii.

Eusebiu și Sfântul Epifanie ne mărturisesc că Matei a scris Evanghelia în limba aramaică și în limba greacă. Din Martirologiul roman aflăm că a murit ca martir în Etiopia, fiind ars pe rug de păgâni. Din textele apocrife care vorbesc despre trecerea sa la cele veșnice aflăm că a suferit moarte de martir în Pont.

Evanghelia după Matei se află înscrisă în lista Canonului Muratori și amintită de Sfinții Părinți: Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului și Grigorie de Nazianz.

Ea este recunoscută ca autentică și de sinoadele particulare din Laodiceea (360), canonul 60 de la Hippo (393), și confirmată de Sinodul Ecumenic Trulan (692) și Sinodul al VII-lea (787). Scopul evanghelistului a fost să dovedească primilor cititori că Hristos este Mesia cel prezis de profeți și că în persoana Sa s-au îndeplinit toate vechile profeții, conform crestinortodox.ro.

Pentru că el face trecerea de la Vechiul Testament spre Noul Testament, Sfinții Părinți au hotărât ca Evanghelia scrisă de el să fie prima, cea mai aproape de Vechiul Testament. Evanghelia sa îi are în vedere pe iudei și pe păgâni, și din acest motiv ea este mai mult o Evanghelie de convertire a popoarelor la credință.

Iudeilor le descoperă că Iisus este Mesia, iar păgânilor le vestește că mântuirea se realizează prin Hristos. După mărturia lui Irineu de Lyon, Evanghelia după Matei a fost scrisă spre sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60 ai primului secol creștin.

Având în vedere că Matei folosește foarte des sintagma „Împărăția cerurilor”, Evanghelia sa este numită și Evanghelia Împărăției. Evanghelia după Matei este citită în Biserică timp de șaptesprezece duminici după Duminica Rusaliilor și în duminicile în care se lasă sec de carne și de brânză. Dar și în alte multe zile din an se citesc pericope din Evanghelia după Matei, precum și la Praznice și la multe sărbători ale Sfinților.

Troparul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei

Apostole Sfinte și Evanghelist Matei, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei

Jugul vămii lepădând, la jugul dreptății te-ai lipit și te-ai arătat neguțător întru toate ales, bogăție adunând înțelepciunea cea din înălțime. Pentru aceasta ai propovăduit cuvântul adevărului și ai ridicat sufletele celor trândavi, arătând în scris ceasul judecății.