In acea vreme, sapte fecioare au fost torturate pentru credinta lor in Hristos, iar in cele din urma inecate intr-un lac. Una dintre ele, Sfanta Tecusa, i-a aparut in vis lui Teodot si i-a cerut sa scoata trupurile lor din lac si sa le ingroape. In urma acestui vis, Teodot a iesit impreuna cu un credincios sa implineasca dorinta mucenitei. Condusi de un inger al Domnului, el a reusit sa afle trupurile fecioarelor si sa le ingroape. Dar acest insotitor l-a tradat pe Teodot judecatorului. Dupa ce a fost supus la mai multe chinuri, a primit mucenicia prin taierea capului.

Troparul Sfantului Teodot, episcopul Ancirei

Indreptator credintei si chip blandetilor, invatator infranarii te-a aratat pe tine turmei tale adevarul lucrurilor. Pentru aceasta ai castigat cu smerenia cele inalte, cu saracia cele bogate. Parinte ierarhe Teodot, roaga pe Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.



Tot astazi, facem pomenirea:



- Sfintei Mucenite Zenaida, facatoarea de minuni;

- Sfintelor femei Esia si Sosana;

- Sfantului Mucenic Licarion;

- Sfintilor Mucenici Tarasie si Ioan;

- Sfantului Cuvios Stefan;

- Sfantului Cuvios Antim;

- Sfintei Sebastiana;

- Sfintei Mucenite Potamiani;

- Sfantului Cuvios Daniel de la Sketis (Egipt).



Maine, facem pomenirea Sfintilor Martiri Nicandru si Marcian.

Sursă text: CrestinOrtodox.ro