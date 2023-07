Sfânta Mare Muceniță Chiriachi

Sfânta Mare Muceniță Chiriachi este cea mai cunoscută dintre sfinții pomeniți în ziua de 7 iulie. Ea s-a născut în Nicomidia, într-o familie creștină și bogată, părinții săi fiind Dorotei și Eusebia. A fost numită Chiriachi, care înseamnă „duminică” în limba greacă, pentru că s-a născut într-o zi de duminică. A crescut ca o fată frumoasă, inteligentă și evlavioasă, care își iubea părinții și pe Dumnezeu.

În timpul împărăției lui Dioclețian (284-305), care a declanșat o persecuție cruntă împotriva creștinilor, părinții Sfintei Chiriachi au fost arestați și duși în Armenia, unde au fost martirizați pentru credința lor. Chiriachi a fost lăsată singură în Nicomidia, unde a fost adusă în fața împăratului Maximian, care a încercat s-o convingă să se lepede de Hristos și să se închine idolilor. Dar ea a răspuns cu curaj și demnitate că nu va renunța niciodată la Dumnezeu, ci va rămâne credincioasă până la moarte.

Atunci împăratul a poruncit să fie supusă la diferite chinuri: biciuită, arsă cu foc, aruncată la fiare sălbatice, târâtă pe stradă cu pietre legate de picioare. Dar prin puterea lui Dumnezeu, ea a scăpat nevătămată de toate aceste torturi, iar mulți dintre cei care o vedeau se minunau și se convertau la creștinism. În cele din urmă, ea a fost condamnată la moarte prin decapitare, iar când călăii se pregateau să-i taie capul, ea și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos. Era anul 303.

Moaștele ei au fost îngropate de creștini într-un loc secret, unde au făcut multe minuni. Mai târziu, ele au fost mutate la Constantinopol, apoi la Veneția și apoi la Roma. Sfânta Chiriachi este considerată ocrotitoarea celor aflați în nevoi și necazuri grele, precum și a celor bolnavi sau suferinzi. Ea este invocată pentru vindecarea bolilor de ochi, de cap sau de stomac. Rugaciunea către ea este urmatoarea:

„O preasfânta si intru tot laudata mare mucenita Chiriachi care pentru Hristos ai patimit ca pilda sa ne fii de adevarata credinta si rabdare primeste acum aceasta smerita rugaciune de la noi nevrednicii robii tai ca la un adevarat izvor de tamaduiri grabnic folositor alergam cinstind sfintele tale moaste si chipul icoanei tale in genunchi care cu credinta cu adanca evlavie si cu lacrimi te rugam: Inalta cugetul tau sfanta mucenita Chiriachi catre Domnul si Mantuitorul nostru Iisus Hristos pe Care roaga-L iertare de pacate si mare mila sa ne daruiasca noua si poporului cel binecredincios ploaie la buna vreme roade imbelsugate pamantului si buna stare intregii lumi. Si mai ales roaga-L pe bunul Dumnezeu sa ne daruiasca noua celor ce cinstim sfanta ta pomenire sanatate trupeasca si sufleteasca pace si liniste in familie spor in toate cele de trebuinta izbavire de vrajmasi vazuti si nevazuti de toate relele si primejdiile care ne pandesc in viata aceasta trecatoare. Amin."

Sfântul Cuvios Toma din Maleon

Sfântul Cuvios Toma din Maleon a fost un mare ascet și făcător de minuni, care a trăit în secolul al X-lea, în Asia Mică. El s-a născut într-o familie săracă, dar cu frică de Dumnezeu, care l-a învățat să iubească pe aproapele și să se roage neîncetat. De mic copil, el a arătat o mare dragoste pentru viața monahală și a intrat într-o mănăstire, unde a primit tunderea în monahism.

Acolo el s-a remarcat prin smerenie, ascultare, post, rugăciune și milostenie. A avut darul facerii de minuni, vindecând pe mulți bolnavi și alungând duhurile necurate. A fost hirotonit preot și a slujit cu râvnă și cuvioșie. A avut o mare evlavie față de Maica Domnului, căreia i-a închinat o biserică pe muntele Maleon.

Acolo el s-a retras într-o peșteră, unde a dus o viață îngerească, fără să se hrănească decât cu ierburi și apă. A avut multe vedenii și revelații divine, iar Dumnezeu i-a dăruit harisma profeției și a cunoașterii gândurilor ascunse. A fost vizitat de mulți credincioși care îl căutau pentru sfat și ajutor. A trecut la Domnul la o vârstă înaintată, lăsând în urmă o mare mireasmă de sfințenie.

Rugaciunea către el este urmatoarea:

„Sfinte Cuvioase Părinte Toma, care ai petrecut viața ta în post și rugăciune, în smerenie și curăție, în milostenie și dragoste față de Dumnezeu și față de oameni, roagă-te pentru noi păcătoșii la scaunul Celui Preaînalt, ca să ne dăruiască nouă harul Lui cel bogat și milostiv. Roagă-te pentru noi ca să ne întoarcem de la căile cele rele și să urmăm poruncile lui Hristos. Roagă-te pentru noi ca să fim izbaviți de toate ispitele și necazurile care ne împresoară. Roagă-te pentru noi ca să avem parte de sănătate trupească și sufletească, de pace și bucurie, de spor și binecuvântare în toate. Roagă-te pentru noi ca să ne păstrăm credința și nădejdea în Dumnezeu, care este izvorul vieții și al mântuirii. Roagă-te pentru noi ca să ne învrednicim să ne bucurăm de prezența lui Hristos în viața noastră și să ne pregătim pentru întâlnirea cu El în Împărăția Sa cea veșnică. Amin.”

Sfântul Cuvios Acachie

Sfântul Cuvios Acachie a fost un mare pustnic și făcător de minuni, care a trăit în secolul al V-lea, în Siria. El s-a născut într-o familie de oameni simpli și credincioși, care l-au crescut în frica de Dumnezeu și în dragostea de aproapele. De mic copil, el a arătat o mare dorință pentru viața monahală și a intrat într-o mănăstire, unde a primit tunderea în monahism.

Acolo el s-a remarcat prin smerenie, ascultare, post, rugăciune și milostenie. A avut darul facerii de minuni, vindecând pe mulți bolnavi și alungând duhurile necurate. A fost hirotonit preot și a slujit cu râvnă și cuvioșie. A avut o mare evlavie față de Maica Domnului, căreia i-a închinat o biserică pe muntele Sinai.

Acolo el s-a retras într-o peșteră, unde a dus o viață îngerească, fără să se hrănească decât cu ierburi și apă. A avut multe vedenii și revelații divine, iar Dumnezeu i-a dăruit harisma profeției și a cunoașterii gândurilor ascunse. A fost vizitat de mulți credincioși care îl căutau pentru sfat și ajutor. A trecut la Domnul la o vârstă înaintată, lăsând în urmă o mare mireasmă de sfințenie.

Rugaciunea către el este urmatoarea:

„Sfinte Cuvioase Părinte Acachie, care ai petrecut viața ta în pustie și în rugăciune, în smerenie și curăție, în milostenie și dragoste față de Dumnezeu și față de oameni, roagă-te pentru noi păcătoșii la scaunul Celui Preaînalt, ca să ne dăruiască nouă harul Lui cel bogat și milostiv. Roagă-te pentru noi ca să ne întoarcem de la căile cele rele și să urmăm poruncile lui Hristos. Roagă-te pentru noi ca să fim izbaviți de toate ispitele și necazurile care ne împresoară. Roagă-te pentru noi ca să avem parte de sănătate trupească și sufletească, de pace și bucurie, de spor și binecuvântare în toate. Roagă-te pentru noi ca să ne păstrăm credința și nădejdea în Dumnezeu, care este izvorul vieții și al mântuirii. Roagă-te pentru noi ca să ne învrednicim să ne bucurăm de prezența lui Hristos în viața noastră și să ne pregătim pentru întâlnirea cu El în Împărăția Sa cea veșnică. Amin.”

Sfântul Mucenic Evanghel

Sfântul Mucenic Evanghel a fost un martir creștin, care a trăit în secolul al IV-lea, în Antiohia Pisidiei. El era fiul unui om bogat și nobil, care l-a trimis la Constantinopol pentru a studia retorica și filosofia. Acolo el a cunoscut pe Sfântul Ierarh Eustatie al Antiohiei, care l-a botezat și l-a făcut diacon.

Apoi el s-a întors la Antiohia, unde a predicat cuvântul lui Dumnezeu cu mult curaj și putere. A avut darul facerii de minuni, vindecând pe mulți bolnavi și convertind pe mulți păgâni la creștinism. A fost prins de guvernatorul Agricolaus, care l-a supus la diferite chinuri: bătut, ars, sfâșiat, înțepat cu cuie. Dar prin puterea lui Dumnezeu, el a rămas nevătămat și a mărturisit cu tărie credința sa în Hristos.

În cele din urmă, el a fost condamnat la moarte prin decapitare, iar când călăii se pregateau să-i taie capul, el și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos. Era anul 362. Moaștele lui au fost îngropate de creștini într-un loc de cinste, unde au făcut multe minuni. Sfântul Evanghel este considerat ocrotitorul celor aflați în primejdii și necazuri, precum și al celor bolnavi sau suferinzi. Rugaciunea către el este urmatoarea:

„Sfinte Mucenice Evanghel, care ai pătimit pentru Hristos ca un viteaz luptător și un neînfricat mărturisitor, roagă-te pentru noi păcătoșii la scaunul Celui Preaînalt, ca să ne dăruiască nouă harul Lui cel bogat și milostiv. Roagă-te pentru noi ca să ne întoarcem de la căile cele rele și să urmăm poruncile lui Hristos. Roagă-te pentru noi ca să fim izbaviți de toate primejdiile și necazurile care ne împresoară. Roagă-te pentru noi ca să avem parte de sănătate trupească și sufletească, de pace și bucurie, de spor și binecuvântare în toate. Roagă-te pentru noi ca să ne păstrăm credința și nădejdea în Dumnezeu, care este izvorul vieții și al mântuirii. Roagă-te pentru noi ca să ne învrednicim să ne bucurăm de prezența lui Hristos în viața noastră și să ne pregătim pentru întâlnirea cu El în Împărăția Sa cea veșnică. Amin.”

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya”

Icoana Maicii Domnului „Vlahernskaya” este una dintre cele mai venerate icoane ale Născătoarei de Dumnezeu, care se află în biserica Vlaherne din Constantinopol. Ea a fost pictată în secolul al VII-lea, după chipul Maicii Domnului pe care l-a văzut Sfântul Andrei Criteanul într-o vedenie.

Icoana este renumită pentru multele minuni pe care le-a făcut de-a lungul timpului, mai ales pentru apărarea orașului Constantinopol de invaziile dușmane. În ziua de 7 iulie se face pomenirea unei minuni care s-a petrecut în anul 911, când o flotă sarazinilor a asediat orașul.

Atunci patriarhul Nicolae a scos icoana din biserică și a purtat-o în procesiune pe zidurile orașului, rugându-se la Maica Domnului să-i ocrotească pe creștini. În același timp, o furtună puternică s-a ridicat pe mare și a distrus corabiile dușmane, salvând orașul de la cucerire.

De atunci, icoana este cinstită ca o mare apărătoare a creștinilor și o grabnic ajutatoare în toate nevoile și necazurile. Rugaciunea către ea este urmatoarea:

„Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcatoșii și roagă-te Fiului tău cel iubit pentru noi. Arată-ne chipul tău cel plin de har și binecuvântare și ascultă rugaciunile noastre pe care ți le aducem cu credință și dragoste. Cinstim sfânta ta icoană „Vlahernskaya”, care a făcut atâtea minuni pentru poporul tău cel credincios și care ne arată bunătatea și milostivirea ta. Prin această icoană, tu ne îndemni să ne apropiem de tine și să ne încredințăm ție în toate. Prin această icoană, tu ne ocrotești de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți și ne aperi de toate relele și primejdiile. Prin această icoană, tu ne vindeci de toate bolile trupești și sufletești și ne dăruiești sănătate și pace. Prin această icoană, tu ne sporești credința și nădejdea în Dumnezeu și ne întărești în dragostea față de El și față de aproapele. Prin această icoană, tu ne pregătești pentru întâlnirea cu Hristos, Fiul tău cel iubit, care este izvorul vieții și al mântuirii. Amin.”