Auzind de minunile pe care le savarsea Chir, Ioan merge sa-l cunoasca. Cei doi vor deveni prieteni si o vor incuraja pe Atanasia, cu cele trei fiice ale ei: Teoctista, Teodosia si Eudoxia sa nu lepede credinta in Hristos. Acesta va fi motivul pentru care in ziua de 31 ianuarie li se vor taia capetele.



Potrivit Sinaxarului din data de 31 ianuarie, crestinii au luat trupurile lor si le-au ingropat in biserica Sfantului Apostol si Evanghelist Marcu. In vremea imparatului Teodosie cel Tanar (408-450), Sfantul Chiril, patriarhul Alexandriei (412-444), a dus moastele Sfintilor Mucenici Chir si Ioan in satul Manutin, spre izgonirea demonilor si spre slava lui Hristos.

Troparul Sfintilor Chir si Ioan

Darurile Treimii salasluindu-se in inimile voastre cele curate, preafericitilor Chir si Ioane, infricosati izgonitori duhurilor celor necurate v-ati aratat si ati fost tamaduitori neputintelor, nu numai celor descoperite, ci si celor ascunse. Drept aceea indrazneala avand catre Dumnezeu cel iubitor de oameni, prin rugaciunile voastre cele neincetate, tamaduiti patimile noastre.



Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintei Mucenite Atanasia si a celor trei fiice ale sale: Teodota, Teoctista si Eudoxia;

- Sfintilor Mucenici Victorin, Victor, Nichifor, Claudie, Diodor, Serapion si Papia;

- Sfantului Mucenic Hie Ardunul;

- Sfintei Mucenite Trifina.

Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi facem pomenirea:

Sfântul Ier. GEMINIAN, episcop al Modenei şi mărturisitor (Italia, +348);

Sfânta Cuv. MARCELA, văduvă din Roma, ucenică a Fericitului leronim (n. 325-+411);

Sfinţii IULIU preot şi IULIAN diacon, fraţi buni şi apostoli ai regiunii Lombardia (Italia, sec. V);

Sfântul Cuv. WILGILS, pustnic (Anglia, sec. VII);

Sfântul Cuv. AIDAN (sau MAEDOC), episcop de Ferns (Irlanda, +626);

Sfântul Cuv. ADAMNAN, monah la Coldingham (Scoţia, cca +680);

Sfânta Cuv. ULFIA, pustnică lângă Amiens (Franţa, sec. VIII);

Sfântul Ier. BOBINUS, episcop de Troyes (cca +766);

Sfântul Ier. ATANASIE din Sicilia, episcop de Methon (Grecia, cca +880);

Sfântul Cuv. Mc. EUSEBIE, monah şi pustnic (+884);

Sfântul Cuv. IOAN ANGEL, monah la Pomposa (cca +1080);

Sfântul Ier. NICHITA Zăvorâtul de la Peşterile din Kiev, episcop de Novgorod (+1108);

Sfântul Cuv. PAHOMIE, întemeietorul Mănăstirii din Kiensk (+1525);

Sfântul Cuv. ARSENIE cel Nou din Păros (+1877);

Adormirea IPS VARTOLOMEU Anania, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului (n. 1921 - +2011).

Maine, 1 februarie, facem pomenirea Sfantului Mucenic Trifon.

Sursa: CrestinOrtodox.ro