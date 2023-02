Cuviosul Ioan Casian s-a nascut in provincia romana Scythia Minor, in anul 360. A fost atras inca de mic de viata monahala. La varsta de 17 ani, pleaca in Palestina impreuna cu prietenul lui Gherman. Vor ramane amandoi, timp de doi ani, intr-o manastire din Betleem, unde se adancesc in canonul vietii monahale, apoi parasesc Palestina pentru Egipt, in dorinta de a cunoaste viata si invatatura marilor asceti.



In ciuda hotararii lor de a ramane aici, dupa un timp ii aflam, tot impreuna, la Constantinopol, unde il cunosc pe Sfantul Ioan Gura de Aur. Vazand curatia sufleteasca in care traiesc cei doi, acesta il hirotoneste diacon pe Casian si preot pe Gherman, potrivit varstei lor. Alaturi de el, Casian isi va desavarsi pregatirea teologica, dupa cum marturiseste in scrierile sale: "Eu sunt ucenicul si opera lui Ioan".



In anul 405, cei doi merg la Roma, unde incearca sa-l apere pe Sfantul Ioan Gura de Aur, patriarhul Constantinopolului, care in anul 404 fusese exilat pentru a doua oara. Se presupune ca aici, la Roma, Gherman a trecut la cele vesnice. Hirotonit preot, Casian ajunge la Marsilia, unde in anul 415, intemeiaza doua manastiri, una pentru barbati si alta pentru femei. Sfantul Ioan Casian este considerat intemeietorul monahismului in Franta si ocrotitorul Marsiliei. Se pare ca aici a murit in jurul anului 435, curand fiind cinstit ca sfant, la inceput in Marsilia si in sudul Frantei, pe data de 23 februarie.

Tot astazi, facem pomenirea:

Sinaxar 28 Februarie

- Sfantului Vasile;

- Sfantului Mucenic Proteriu, arhiepiscopul Alexandriei;

- Sfantului Mucenic Nestor;

- Sfintelor Chira si Marana;

- Sfintilor apostoli: Nimfas si Evvul;

Maine, 1 martie, facem pomenirea preacuvioasei Evdochia.

Sursă text&foto: CrestinOrtodox.ro