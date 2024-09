”Cei care urla acum cu nesimtire, pentru ca nu pot sa le spun altfel, vorbim de politisti si de militari de la MAPN, pe care i-au incadrat la un moment dat la pensii speciale, pentru că Ceaușescu așa a gândit sistemul comunist ca ei sa nu aiba contributii la pensii. În schimb, viitorul este în funcție de contributia fiecaruia la sistemul de pensii”, a spus Marcel Ciolacu în cadrul unui interviu.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, Mircea Dogaru, a comentat pe marginea declarației premierului.

„Ce pot sa va spun este urmatorul lucru: In orice tara normala, cea mai mare solda a unui militar, si prin urmare cea mai mare pensie, este a sefului Statului Major al Apararii. Va atrag atentia ca numai la Ministerul Aparararii exista pe tabelul oficial 22 de pozitii peste 450 de persoane, care preimesc o pensie de doua trei ori mai mare decat a domnului Ciuca. Pe lege civila, nu militara. Lege speciala civila. La fel la Ministerul de Interne. Deci per total in sistemul nostru se platesc 1000 de pensii mai mari sau egale cu pensia cea mai mare, care este a domnului CIuca.

In ceea ce ne priveste pe noi, noi cerem un singur lucru: repsectul fata de lege. Este inadminisbil sa dai o ordonanta de urgenta valabila un an de zile doar, iar textul ei sa-l inserezi intr-o lege organica cum este legea pensiilor militare. Si de atunci pana acum suntem subiectul a n ordonante de urgenta. Tot ceea ce ni se ia noua, dupa un timp se ia si civililor. De aia spun ca suntem ca suntem cobai, si de aia suntem in strada”, a spus Mircea Dogaru.

Avocatul de lux al Poporului sfidează pensionarii. Pensionara cu 280 de mii de lei pensie, reacție incredibilă în cazul seniorilor săraci