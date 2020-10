S-a schimbat modul de calcul al indicelui de infectare în localități și județe - Nelu Tătaru a anunțat modificarea

„S-a decis ca focarele carantinate să fie scoase din calcul şi să se vadă realmente adevărul despre transmiterea virusului in comunitate. Să vedem care este adevaratul pericol când ieşim în stradă şi acela să dea indicele. Acel indice să implice şi restricţiile. Vom face totul transparent, dar lumea să înţeleagă că doar acele restricţii ne vor salva.

Azi (n.r. sâmbătă) avem mai putine cazuri in Bucureşti. Am avut si 777 de cazuri, azi suntem putin peste 400. Se ia în calcul numărul de cazuri noi din ultimele 14 zile, ultima din cele 14 e ziua de azi. Din aceste cazuri se scot cele din focare, focarele sunt izolate si indicele are o valoare diferită de la o zi la alta„, a spus Nelu Tătaru la o televiziune de știri.