Iarna aceasta, românii sunt îngroziți că nu se vor putea descurca cu banii. Mâncarea și medicamentele sunt mai scumpe, iar de la 1 noiembrie s-au majorat și facturile la căldură.

Administratorii de bloc avertizează și ei că numărul restanțierilor la întreținere crește alarmant de la o lună la alta.

Din păcate, promisiunile electorale ale domnului președinte nu au fost respectate, iar poporul va suferi, bineînțeles, de frig din cauza creșterii TVA-ului.. De undeva de la 200–300 de lei pe lună, facturile la întreținere din septembrie vor crește în octombrie cu 100–200 de lei, iar în noiembrie și decembrie chiar cu 500 de lei pentru căldura livrată. Restanțierii au început să crească, mai ales în rândul celor cu venituri mici,” a declarat Eugen Berceanu, managerul unei firme de administrare imobile, pentru Realitatea Plus.