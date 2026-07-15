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Extern· 1 min citire
Rușii stau la coadă la benzinării, ca românii pe vremea lui Ceaușescu – VIDEO
Cozi la carburanti (Romania anii '80, Rusia în prezent)
Criza de combustibil din Rusia se agravează, pe măsură ce Ucraina lovește tot mai multe obiective de infrastructură petrolieră și nave de transport. Imaginile care circulă pe rețelele de socializare amintesc de cozile uriașe din România lui Nicolae Ceaușescu, după introducerea restricțiilor și a celebrei reguli „cu soț, fără soț”.
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