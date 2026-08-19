Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Rușii au ajuns să se ia la bătaie în benzinării. Criza carburanților ia amploare, șoferii stau la cozi kilometrice
Rușii au ajuns să se ia la bătaie în benzinări
Publicat19 aug. 2026, 12:18
SursăRealitatea PLUS
Rusia se confruntă cu un nou val al crizei carburanților, pe fondul atacurilor ucrainiene repetate asupra rafinăriilor. Benzina și motorina au devenit tot mai greu de găsit în mai multe regiuni ale țării, iar la unele stații de alimentare s-au format cozi de kilometri. Zilele trecute, doar 28 la sută dintre benzinării mai aveau carburanți disponibili, față de 41 la sută cu o săptămână înainte.
Citește și
- 14:29Scandal uriaș de corupție, sub nasul lui Zelenski. Liderul de la Kiev a demis-o pe adjunta sa după perchezițiile procurorilor
- 13:53Încă o țară europeană interzice purtarea vălului musulman integral. Amenzi usturătoare pentru cele care încalcă legea
- 13:51Accident devastator în Brazilia. 22 de oameni au murit după impactul frontal dintre un microbuz și un camion
- 13:31Un nou stat din Europa deschide calea pentru moartea asistată. Legea a fost promulgată
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News