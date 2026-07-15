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Rusia anunță moartea inginerului-șef al centralei Zaporojie într-un atac cu dronă: incidentul, atribuit Ucrainei

Centrala nucleară de la Zaporojie/ Profimedia

Centrala nucleară de la Zaporojie/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 23:47

Inginerul-șef al centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul forțelor ruse, a fost ucis într-un atac cu dronă atribuit de Moscova Ucrainei. Potrivit companiei de stat Rosatom, în atac și-ar fi pierdut viața și șoferul autoturismului de serviciu.

Directorului general al Rosatom Alexei Lihacev a declarat miercuri că o dronă ucraineană a lovit un autoturism de serviciu care circula între centrala nucleară Zaporojie și orașul Energodar. Potrivit oficialului rus, în urma atacului au murit inginerul-șef al centralei, Aleksandr Yakovlev, și șoferul acestuia.

„În această după-amiază, Aleksandr Iakovlev, inginerul-șef al centralei nucleare Zaporojie, a murit într-un atac terorist selectiv comis de regimul de la Kiev”, a transmis Lihacev într-un comunicat citat de agențiile agenţiile Reuters şi EFE.

Moscova acuză intensificarea atacurilor ucrainene în zonă

Mai mult decât atât, șeful Rosatom a susținut că, în ultimele două luni și jumătate, 13 persoane au fost ucise și alte 48 au fost rănite în urma atacurilor atribuite Ucrainei în zona centralei nucleare.

Până la ora transmiterii acestei știri, autoritățile ucrainene nu au comentat acuzațiile formulate de partea rusă.

Energodar, afectat de pene de curent

Tot miercuri, autoritățile instalate de Rusia în orașul Energodar au anunțat că furnizarea energiei electrice a fost întreruptă din cauza atacurilor ucrainene asupra infrastructurii din zonă.

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află sub controlul forțelor ruse din martie 2022 și a fost în repetate rânduri în centrul acuzațiilor reciproce dintre Moscova și Kiev privind atacurile asupra instalației și riscurile la adresa securității nucleare.

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