Rusia anunță moartea inginerului-șef al centralei Zaporojie într-un atac cu dronă: incidentul, atribuit Ucrainei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 23:47

Inginerul-șef al centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul forțelor ruse, a fost ucis într-un atac cu dronă atribuit de Moscova Ucrainei. Potrivit companiei de stat Rosatom, în atac și-ar fi pierdut viața și șoferul autoturismului de serviciu.

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