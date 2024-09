Luni a sunat din nou clopotelul pentru cateva milioane de elevi, care pășesc din nou pe bancile scolii plini de emotia revederii cu colegii si profesorii. Si daca pentru copii inceputul de an scolar este motiv de bucurie, pentru tine stiu ca poate fi uneori si o sursa de stres. Cumparatul de haine, rechizite si, nu in ultimul rand, meniul din fiecare zi, toate acestea pot fi sarcini provocatoare, mai ales daca ai ramas in pana de idei. Astazi sunt alaturi de tine cu propuneri de mic dejun sanatos si preparate pentru pranz pe care copilul tau le poate lua la pachet, la scoala. Sa incepem!