Conform regulilor electorale, donatorii care au contribuit la campania candidaților ce au depășit pragul electoral își vor recupera sumele investite. Roxana Rizoiu se numără printre cei a căror identitate a fost făcută publică la solicitarea lui Nicușor Dan, deși există și susținători care au preferat să rămână anonimi.​

Numirea Roxanei Rizoiu vine cu unele controverse, evidențiate de avocatul Adrian Toni Neacșu. Acesta atrage atenția că Rizoiu beneficiază de pensie specială după ce a ieșit la pensie la vârsta de 50 de ani, chiar dacă USR s-a declarat constant împotriva acestor privilegii. De asemenea, Neacșu subliniază rolul său de finanțator al campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan, aspect ce ar trebui adus la cunoștința publicului.​

„Doamna Rizoiu este magistrat asimilat, pensionată la 50 de ani și beneficiară a unei pensii speciale, deși USR s-a pronunțat constant împotriva acestora. În al doilea rând, este unul dintre finanțatorii campaniei prezidențiale a domnului Nicușor Dan, cu suma de 120.576 de lei”, a subliniat Toni Neacșu pe Facebook.

USR punctează că Roxana Rizoiu nu este membră de partid, însă are o carieră solidă în apărarea drepturilor omului, inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Cine este Roxana Rizoiu

Roxana Rizoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1997. Rizoiu a fost agent guvernamental al României la CEDO atât în Ministerul Justiției (2000–2002), cât și în Ministerul Afacerilor Externe (2004-2005) și a coordonat apărarea statului în fața Curții Europene, iar ulterior, între 2007 și 2022 a format generații de magistrați ca lector la Institutul Național al Magistraturii. Din 2023, ocupă un post de conducere într-o societate privată de avocatură.