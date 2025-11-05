Conform regulilor electorale, donatorii care au contribuit la campania candidaților ce au depășit pragul electoral își vor recupera sumele investite. Roxana Rizoiu se numără printre cei a căror identitate a fost făcută publică la solicitarea lui Nicușor Dan, deși există și susținători care au preferat să rămână anonimi.
Numirea Roxanei Rizoiu vine cu unele controverse, evidențiate de avocatul Adrian Toni Neacșu. Acesta atrage atenția că Rizoiu beneficiază de pensie specială după ce a ieșit la pensie la vârsta de 50 de ani, chiar dacă USR s-a declarat constant împotriva acestor privilegii. De asemenea, Neacșu subliniază rolul său de finanțator al campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan, aspect ce ar trebui adus la cunoștința publicului.
„Doamna Rizoiu este magistrat asimilat, pensionată la 50 de ani și beneficiară a unei pensii speciale, deși USR s-a pronunțat constant împotriva acestora. În al doilea rând, este unul dintre finanțatorii campaniei prezidențiale a domnului Nicușor Dan, cu suma de 120.576 de lei”, a subliniat Toni Neacșu pe Facebook.
USR punctează că Roxana Rizoiu nu este membră de partid, însă are o carieră solidă în apărarea drepturilor omului, inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).
Cine este Roxana Rizoiu
Roxana Rizoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1997. Rizoiu a fost agent guvernamental al României la CEDO atât în Ministerul Justiției (2000–2002), cât și în Ministerul Afacerilor Externe (2004-2005) și a coordonat apărarea statului în fața Curții Europene, iar ulterior, între 2007 și 2022 a format generații de magistrați ca lector la Institutul Național al Magistraturii. Din 2023, ocupă un post de conducere într-o societate privată de avocatură.