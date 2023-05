Nemultumiți de propunerea ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin care copiii care sunt crescuți într-un mediu impropriu vor fi luați de lângă familiile lor, mai mulți romi s-au adunat în fata la Palatul Cotroceni.

„Nivelul de trai e foarte scăzut si impui o norma ca aceasta in legea 145 e practic imposibil de realizat pt cetatenii țării ”

„Aceasta lege ne pune in risc, suntem foarte speriati, in toata Romania e o spaima la nivel local”



„Nu doar noi romii si toti romanii suntem nemultumiti de aceasta lege”

„România promoveaza o lege care nu e traditionala romana, mai ales ca noi romanii tinem cont de familie.”, au spus participanții la proteste.

Protestele celor nemulțumiți de legea separării copiilor de părinți s-au făcut auzite și în Botoșani. Aproximativ 200 de persoane au protestat în fața prefecturii. Aceștia au scandat „Jos mâna de pe copii!„ și „Nu votați legea!”

„Mai întâi sa ne creeze conditii pentru a ne creste copiii asa cum ar face un stat civizilat!”

„Domnul președinte Iohannis nu mai votati aceasta lege! Nu vreau sa se voteze legea”, a spus protestatarii.

Dacă revendicările nu le vor fi ascultate, romii anunță un alt protest peste două săptămâni.