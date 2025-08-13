Măsurile de austeritate le-au luat românilor și puținul pe care îl mai aveau. Românii vulnerabili nu fac față măsurilor de austeritate iar statul a promis că o să vină cu un ajutor pentru ei, ajutor care vine însă mult prea târziu.

Cardurile de alimente vor fi încărcate abia la finalul acestui an și asta după ce s-au epuizat fondurile europene încă de anul trecut. Până atunci însă, oamenii trebuie să se descurce cum pot.

În România, aproape 2 milioane de români lucrează pentru un salariu minim pe economie, de 2500 de lei. Pentru acești oameni, dar și pentru pensionari, ajutorul era unul vital.