Românii vulnerabili primesc ajutor abia la finalul anului: când vor intra BANII pe carduri

Românii vulnerabili primesc ajutor abia la finalul anului: când vor intra BANII pe carduri
Românii cu venituri mici sunt loviți din plin: promisiunile de ajutor de la stat se amână, în timp ce prețurile cresc vertiginos. Cardurile de alimente o să fie încărcate abia la finalul anului. Asta în condițiile în care creșterea TVA a avut un impact direct asupra prețurilor alimentelor de bază în primele zile din luna, cât și în buzunarele românilor! 

Măsurile de austeritate le-au luat românilor și puținul pe care îl mai aveau. Românii vulnerabili nu fac față măsurilor de austeritate iar statul a promis că o să vină cu un ajutor pentru ei, ajutor care vine însă mult prea târziu. 

Cardurile de alimente vor fi încărcate abia la finalul acestui an și asta după ce s-au epuizat fondurile europene încă de anul trecut. Până atunci însă, oamenii trebuie să se descurce cum pot. 

În România, aproape 2 milioane de români lucrează pentru un salariu minim pe economie, de 2500 de lei. Pentru acești oameni, dar și pentru pensionari, ajutorul era unul vital. 